Red Bull potvrdil dominanci, v Abú Dhabí ovládl poslední letošní kvalifikaci F1

Max Verstappen v Red Bullu vyhrál poslední kvalifikaci sezony a postaví se na první místo na startu nedělní Velké ceny Abú Dhabí formule 1.

V sobotním souboji o nejrychlejší kolo porazil svého týmového kolegu Sergia Péreze. Pro Mexičana bylo ještě důležitější, že třetí byl jeho vyzyvatel v boji o konečné druhé msto v šampionátu, jezdec Ferrari Charles Leclerc.

Podobně jako první řada patří Red Bullu, druhou obsadila Scuderia z Maranella, čtvrtý totiž skončil Carlos Sainz junior.

Ferrari si tak aspoň udělalo dobrou výchozí pozici do souboje o druhé místo v Poháru konstruktérů, kde je jeho vyzyvatelem tým Mercedesu. Kvalifikace naopak zdramatizovala boj o čtvrtou pozici. McLaren, který ztrácí 19 bodů na Alpine, dostal oba vozy do top 10, naopak francouzskému týmu se to povedlo jen v případě Ocona.

Sebastian Vettel ve své poslední kvalifikaci před nedělním loučením s kariérou pilota F1 zajel výborně. Němec se dostal až do závěrečné fáze boje o pole position a obsadil konečnou devátou pozici, čímž navázal na stejné místo na startu předchozího podniku v Brazílii.

Kvalifikace na Velkou cenu Abú Dhabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:23,824, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -0,228, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,268, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,418, 5. Hamilton -0,684, 6. Russell (oba Brit./Mercedes) -0,687, 7. Norris (Brit./McLaren) -0,945, 8. Ocon (Fr./Alpine) -1,006, 9. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,137, 10. Ricciardo (Austr./McLaren) -1,221.