"Co to je za hlouposti?" Vettel a Hamilton kritizují návrhy změn ve formuli 1

Dvěma velkým hvězdám formule 1 se nelíbí návrhy zástupců vlastníků šampionátu, které se mají už od příštího roku zkoušet s cílem ještě více zdramatizovat Velké ceny.

Nápadů, jak okořenit regule šampionátu, se objevilo hned několik. Ale zdaleka největší poprask se strhl kolem myšlenky jet místo klasické kvalifikace sprint s obráceným aktuálním pořadím jezdců na startu.

"Fakt nevím, co k tomu mám říct. Lidé, kteří to navrhli, vůbec nevědí, o čem mluví," prohlásil úřadující mistr světa a vedoucí muž letošní sezony Lewis Hamilton.

Ještě tvrdší byl vítěz ze Singapuru Sebastian Vettel. "Abych byl upřímný, je to podle mě úplná hova***a. Jestli chcete věci vylepšit, musíte dokázat smrsknout závodní pole víc k sobě. Potřebujeme lepší závodění," uvedl pilot Ferrari.

"Je to jen plácnutí do vody. Nevím, který génius s tím přišel, ale tohle není řešení, Je to úplně chybný přístup," dodal čtyřnásobný mistr světa.

A rival v barvách Mercedesu s ním plně souhlasí. "Řekl to líp než já," prohlásil Hamilton během víkendové Velké ceny Singapuru.

Na okruh Marina Bay dorazil i sportovní ředitel F1 Ross Brawn. Ten měl za úkol návrhy nových pravidel vysvětlil a obhájit. Ale spíš to vypadalo, že přiletěl hasit vznikající požár.

"Abychom se pokusili vysvětlit situaci a předejít nedorozumění, probíhají pouze diskuse o experimentálních změnách v kvalifikačním formátu v roce 2020. Cílem je, aby byly Velké ceny méně předvídatelné," uvedl bývalý šéf několika týmů formule 1.

"Chci zdůraznit slovo experiment, protože to je tu klíčové. Je to malý vzorek toho, jak určit další budoucnost. Víme, že současný kvalifikační formát je vzrušující, jenž nám jde o závody. Ty jsou vrcholem víkendu a chceme je mít co nejlepší," dodal 64letý manažer.

