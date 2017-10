Hamilton má titul na dosah. Ale historie zná dost smolařů, kterým koruna na poslední chvíli unikla

před 22 minutami

Pokud Lewis Hamilton dojede v nedělní Velké ceně Mexika nejhůře pátý, může být s předstihem už počtvrté v kariéře mistrem světa formule 1. Jeho poslední soupeř o korunu šampiona Sebastian Vettel by s tím už nemohl nic udělat.

Mexiko - Lewis Hamilton je jen krůček od zisku čtvrtého titulu mistra světa formule 1. Pokud pilot Mercedesu v neděli v Mexiku dojede alespoň pátý, bude už dva závody před koncem sezony šampionem bez ohledu na to, jak skončí jeho poslední zbývající rival Sebastian Vettel ve Ferrari.

Zdá se, že to má 32letý Brit v kapse. Ale on sám moc dobře ví, že musí bojovat, dokud to není jisté. Před deseti lety, ve své debutové sezoně, přišel o titul v poslední Velké ceně. A bylo to o jediný bod.

Memento staré deset let

Ještě dva závody před závěrem ročníku 2007 měl Hamilton náskok dvanácti bodů na druhého Fernanda Alonsa a sedmnácti na Kimiho Räikkönena na třetí pozici (připomeňme, že tehdy navíc bylo za vítězství jen 10 bodů).

Jenže pak přišla fatální chyba při výjezdu z boxů v Číně a nezvládnuté finále sezony v Sao Paulu. Na konci ročníku si posadil korunu na hlavu Fin ve Ferrari se 110 body před Hamiltonem a Alonsem, oba získali 109 bodů.

Rok na to byl Brit už psychicky odolnější a i se špetkou štěstí v Brazílii na poslední chvíli v deštivém finiši po předjetí pátého Tima Glocka uhájil triumf před domácím Felipem Massou. A zase to bylo o bod, Hamilton jich nasbíral 98 a Brazilec ve Ferrari 97.

Pouhých 20 vteřin trvala radost Ferrari v cíli GP Brazílie 2008:

Esto ha sido como el no mundial de Massa en 2008.https://t.co/nlIututTKz — KAISER 🇪🇸 (@DER_KSR) October 10, 2017

Pokud je Hamilton pověrčivý, může si gratulovat, že letošní letopočet nekončí čtyřkou. Právě ve "čtyřkových" letech totiž suveréni sezony často o svoji korunu nakonec přišli.

Galerie smolařů ve znamení čtyřky

Jim Clark z Británie roku 1964 ještě polovině sezony vedl, ale nakonec skončil až třetí. Ve vedení ho vystřídal krajan Grahm Hill, jenže korunu šampiona nakonec získal další jejich krajan John Surtees. Ten se tak stal prvním a dosud jediným vítězem MS silničních motocyklů i formule 1.

O deset let později to v závěru sezony vypadalo nejnadějněji s vyhlídkami Claye Regazzoniho. Jenže pilot Ferrari v Montrealu a americkém Watkins Glen kapituloval před schopnostmi Emersona Fittipaldiho a jeho McLarenu.

Roku 1984 byl po osmi ze šestnácti vypsaných závodů poměrně jasně v čele šampionátu Alain Prost, ale v Estorilu byl korunován Niki Lauda. Konečný rozdíl? Dodnes rekordní půlbod.

Na startovním roštu mexického závodu se znovu obmění dvojice pilotů Toro Rossa. Mimo hru bude Daniil Kvjat, místo něhož se po neúspěšném pokusu stát se šampionem japonské Super Formule vrací Pierre Gasly. Nováček z Austinu Brendon Hartley si místo pro tuto Velkou cenu zachoval.

Velká cena Mexika startuje v neděli v 20:00 a závod můžete sledovat v našem on-line přenosu ZDE. Grand Prix vysílá stanice Sport2, hodinu před startem začíná předzávodní studio.