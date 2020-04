Boss má akcie Astonu, motory Mercedes jdou do McLarenu. Míří Stříbrné šípy z F1?

Recese automobilového průmyslu spojená s pandemií nemoci covid-19 znovu nastolila otázku, jak dlouho se bude značka Mercedes angažovat ve formuli 1. I když představitelé koncernu Daimler odmítají o konci působení své vlajkové lodi ve světě Grand Prix mluvit, některé události posledních dnů a týdnů hovoří o pravém opaku.

Od roku 2014, kdy byly zavedeny hybridní motory, se mistrem světa F1 stal vždy pilot Mercedesu. Stříbrné šípy jako na běžícím pásu vyhrávaly i Pohár konstruktérů. Kombinace výborného motoru, vyváženého designu a ideálního výběru pilotů se ukázala být neporazitelnou.

Jenže každá série jednou skončí. Pro tým z Brackley to může být už v roce 2022, na který byly odloženy změny v technických pravidlech včetně zavedení výdajového stropu.

Podivný nákup šéfa Wolffa

I když zástupci Daimleru i boss stáje F1 Toto Wolff stále tvrdí, že se na budoucnosti Mercedesu ve světě Velkých cen nic nemění, zásadní změny nejsou vyloučeny.

Tak třeba sám Wolff koncem minulého týdne koupil podíl v konkurenční automobilce Aston Martin. Tu před nedávnem z ekonomických problémů vytáhly peníze kanadského miliardáře Lawrence Strolla, který je také novým šéfem britské firmy.

"Jedná se o čistě soukromou finanční investici pana Wolffa. Získal 4,77 procenta akcií společnosti, ale má hlasovací právo ve výši pouze 0,95 procenta," cituje televize ESPN tiskového mluvčího týmu F1 Mercedes.

Na čistě soukromé investici by nebylo nic divného, pokud by ale Aston Martin nemělo být od následující sezony nové jméno týmu Racing Point. Tedy přímého soupeře Stříbrných šípů a zároveň jejich zákazníka. Tento tým totiž používá motory Mercedes.

Wolff, jenž má mimochodem 30procentní podíl i v Mercedes-AMG Petronas F1 Teamu, už kdysi vlastnil šestinu Williamsu. Jenže tyto akcie musel obratem prodat ve chvíli, kdy se stal výkonným šéfem v Brackley. Jak dlouho ustojí nový střet zájmů, toť otázka.

Horizont jen pro motory?

"Mercedes je ve formuli 1 s výhledem v dlouhodobém horizontu," ubezpečil fanoušky Wolff. Jenže co když se ten horizont netýká přímo vlastní stáje ve světovém šampionátu?

Tedy jinými slovy, Mercedes by v F1 mohl zůstat jen jako dodavatel motorů. Něco naznačuje fakt, že příští rok jeho agregáty zamíří do monopostů McLaren.

Pro britský tým to bude třetí změna dodavatele během pěti let, ale spojení McLaren-Mercedes dává smysl. Fungovalo už v letech 1995 až 2014. Během této doby přineslo 78 vyhraných Grand Prix, tři tituly mistra světa a jeden Pohár konstruktérů.

Takové řešení by dávalo smysl i pro Mercedes. V době koronavirové recese automobilového průmyslu by se zbavil horentních nákladů na vlastní tým a zůstal by mu výdělečný byznys se zákaznickými motory.

Navíc by doma v Německu nabral "zelené body", protože by přestal být přímo spojován se závody se spalovacími motory, přičemž elektrická formule E by v jeho portfoliu zůstala.

Fámy z Maranella

O únikové strategii Mercedesu z formule 1 jsou přesvědčeni i britští a italští novináři. Podle nich má šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton, jemuž letos končí kontrakt u Mercedesu, namířeno do Ferrari. Tam by měl vystřídat Sebastiana Vettela, jemuž v Maranellu také koncem roku vyprší kontrakt.

Britský jezdec všechno vehementně popřel, naposledy v pondělí. Jenže pamatujete si, jak právě Vettel před šesti lety mlžil o odchodu z Red Bullu do Ferrari? Inu, ve formuli 1 je možné cokoliv.