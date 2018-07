"Dělají to schválně, nebo jsou tak hloupí?" Mercedes kritizuje útoky Ferrari, jeho piloti se brání

před 1 hodinou

Letošní soupeření Mercedesu a Ferrari je velmi vyrovnané. Hamilton a Vettel se od začátku sezony střídají v čele šampionátu a v Poháru konstruktérů má Ferrari náskok 20 bodů hlavně díky vypadnutí obou Stříbrných šípů v Rakousku.

Silverstone - Podruhé během tří týdnů se pilot Mercedesu stal obětí kolize s monopostem Ferrari krátce po startu Grand Prix formule 1. Po nedělní Velké ceně Británie už zástupcům Stříbrných šípů došla trpělivost.

"Znovu se to opakuje. Slovy našeho technického ředitele 'Myslíte si, že to je buďto schválně, nebo z hlouposti'?" citoval šéf Mercedesu Toto Wolllf svého podřízeného Jamese Allisona.

Všechno začal ve Francii Sebastian Vettel, který v první zatáčce trefil Valtteriho Bottase. Zatímco Fin ve službách Mercedesu musel do boxů a skončil sedmý, čtyřnásobný mistr světa obsadil i s pětivteřinovým trestem pátou pozici.

V neděli v Silverstonu se situace opakovala ve třetí zatáčce závodu. Tentokrát to neubrzdil Kimi Räikkönen a jeho obětí se stal Lewis Hamilton. Brit dokázal téměř nemožné, v cíli byl klasifikován druhý. Finský hříšník ovšem přes trest deseti vteřin dojel hned za ním.

"Stálo nás to hodně bodů v Poháru konstruktérů. Tak si o tom musíme myslet své. Náš tým ale v Británii udělal úžasný kus práce. Měli jsme tam spoustu fanoušků, takže jsme byli pod velkým tlakem," dodal Wolff.

Olej do ohně přilil i jeho kolega v čele Mercedesu, trojnásobný mistr světa Niki Lauda. "Bylo to prostě nefér, protože nás Ferrari trefilo podruhé za sebou. To není žádná legrace. Ale tak to prostě je," povzdechl si 69letý Rakušan.

Proti vyjádření bossů Mercedesu se obratem ohradil sám lídr šampionátu Vettel. "Slova o tom, že do Mercedesu narážíme schválně, jsou hloupá. Proč bychom to měli dělat? Takové věci se při závodech prostě stávají. A v neposlední řadě si tím, že do někoho vrazíte, poškodíte vlastní vůz. Ve Francii jsem si zkazil celý závod tím, že jsem měl poničené přední křídlo. Je jen malá hranice mezi perfektním manévrem a tím, že se dotknete navzájem," prohlásil pilot Ferrari.

Ani Räikkönen nevidí nic divného v tom, že když se mu zablokovala kola, trefil Hamiltona. "Je legrační začít nás vinit, ale prostě jsem dupnul na brzdu, zablokovala se mi kola a došlo ke kontaktu," prohlásil nejstarší pilot současného F1, který se hned po závodě Hamiltonovi za kolizi omluvil.

