Nadávky, vztyčený prostředníček i hledání viníka. Formule 1 má první letošní skandál

Nedělní kolize Valtteriho Bottase s Georgem Russellem v Imole rozpoutala vlnu vášní. Od vulgarit přes fyzický kontakt až po opatrné prozření mladého Brita.

Italská Imola má pověst úzkého okruhu, kde často dochází k haváriím. Nejinak tomu bylo i v neděli při Velké ceně Emilia-Romagni formule 1. Kvůli jedné z bouraček byl dokonce závod přibližně ve své polovině zastaven.

A právě karambol mercedesu Valtteriho Bottase s williamsem George Russella byl od prvních okamžiků středobodem emocí. Fin ve "stříbrném šípu" nezažívá zrovna hvězdný začátek sezony. V Imole se po startu ze čtvrté řady pohyboval na konci bodované desítky jakoby bez ambicí bojovat o stupně vítězů.

V nájezdu do 31. kola se za něj přihnal George Russell a s vidinou prvních bodů v kokpitu williamsu (bodoval zatím jen při loňském záskoku za Lewise Hamiltona v týmu Mercedes) zaútočil s aktivovaným DRS.

Bottas se ovšem rozhodl bránit si svoji stopu, trochu cuknul volantem, takže se williams pravými koly ocitl na mokré trávě. Následovalo nevyhnutelné. Russellova formule dostala smyk a vzala s sebou i mercedes.

What a heavy crash between Bottas & Russell!#Formula1 pic.twitter.com/mFF2wObGP4 — Navid Asadi (@navidasadi92) April 18, 2021

Už první dojmy pilotů z kokpitu zničených vozů ukázaly míru jejich frustrace. "Co to píp hergot dělá? Upřímně, je to píp píp, nebo co?" zněla z televizních obrazovek cenzurovaná verze Russellova výlevu do týmového rádia. Že za oním "píp" nebyly lichotky, je nabíledni.

Naštvaný a sprostý byl i Bottas. Když k němu Russell po kolizi přišel, ukázal na svého soupeře vztyčený prostředníček. Mladý Brit na to reagoval tím, že ho klepl rukou po helmě.

V pedoku pak následovala oblíbená hra známá ze všech sportů jako "Já nic, za to může on".

Bottas si stál za tím, že to byla jasně chyba jeho 23letého soupeře. "Zahlédl jsem ho na rovince ve zpětných zrcátkách. Viděl jsem, že se posunul doprava. Ze záznamu je vidět, že jsem mu nechal dost místa. On prostě ztratil kontrolu nad vozem," uvedl finský závodník.

Russell byl samozřejmě jiného názoru. Připomněl gentlemanskou dohodu, že při použití DRS nebudou závodníci dělat prudké manévry. Vždyť ve chvíli střetu jeli oba jezdci přibližně třístovkou.

Pak ale přidal doušku, která už hraničí s paranoidní atakou: "Kdyby to byl někdo jiný, tak by Bottas dost možná takový manévr neudělal."

Rodák z King's Lynnu tak zjevně narážel na to, že právě on je největším kandidátem na Finovo místo v Mercedesu. Navíc to, že se ve "stříbrném šípu" umí prosadit, dokázal už loni. V GP Sáchiru předjel Bottase hned po startu a o boj o vítězství ho pak připravila jen chyba mechaniků Mercedesu, kteří nasadili špatné pneumatiky.

Russellovi pak vychladla hlava. Uvědomil si, že nejspíš přestřelil, a po zhlédnutí televizních záznamů své výroky zmírnil. "Když si to všechno můžete v klidu prohlédnout a pouštět si záznamy tam a zpátky, získáte rázem jinou perspektivu. Z jednoho úhlu kamery to vypadá tak, z jiného zase jinak. Byl jsem frustrován o to víc, že šlo o havárii ve vysoké rychlosti. Valtteri neudělal nic v rozporu s pravidly," zakončil válku slov jezdec Williamsu.