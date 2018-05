F1 i přes odpor stájí schválila změny pro šampionát v roce 2019

před 1 hodinou

Změny podle médií podpořily stáje Mercedes, Williams, Force India a Sauber.

Londýn - Formule 1 navzdory odporu většiny stájí schválila aerodynamické změny pro mistrovství světa v roce 2019. Od širších předních i zadních křídel a brzdových kanálů bez křidélek si Mezinárodní automobilová federace (FIA) slibuje díky snížení odporu vzduchu za auty častější předjíždění.

Změny byly odhlasovány na poslední chvíli v pondělí, protože ode dneška už by byl k jejich schválení potřeba souhlas všech deseti týmů. Takto však stačilo, aby se při podpoře ze strany vedení seriálu, sponzorů a FIA připojily jen čtyři stáje. Výsledky hlasování nebyly zveřejněny, podle médií však novinky podpořily Mercedes, Williams, Force India a Sauber. Proti byly Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren, Toro Rosso a Haas.

"Studie ukázaly, že změny budou mít s velmi velkou pravděpodobností pozitivní dopad na závodění a předjíždění," citovala agentura Reuters prohlášení FIA. "Rozhodnutí však nesouvisí s dalšími projednávanými změnami, které by se měly ve formuli projevit od roku 2021 a dál," přidala federace.

Za dva roky totiž končí formuli kolektivní smlouva a nový promotér mistrovství světa, americká společnost Liberty Media by ráda vyrovnala startovní pole. Od zavedení hybridních motorů v roce 2014 totiž závody vyhrávali pouze jezdci Mercedesu, Ferrari a Red Bullu. Všechny mistrovské tituly navíc od té doby získal Mercedes.

Dosáhnout toho chce rozsáhlými změnami pravidel. Mezi ně by mělo patřit zavedení levnějších a spolehlivějších motorů, které by navíc byly dostupné pro všechny stáje. Další novinkou by měl být i rozpočtový strop ve výši 150 milionů dolarů bez platů pilotů. V aktuální sezoně má nejvyšší rozpočet Mercedes s údajnými 550 miliony dolarů, nejmenší Haas a Force India se 135 miliony. Proti změnám se už však postavilo několik stájí v čele s největšími hráči Mercedesem a Ferrari, které dokonce pohrozilo odchodem z formule.

