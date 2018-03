"Kopie Ferrari" byla v Melbourne krůček od senzace. Haasu pokazily závod amatérské chyby v boxech

před 2 hodinami

Tým Haas byl v Austrálie za černého koně, ale v závodě si jeho členové museli vypít kalich hořkosti až do dna. Nedojeli Kevin Magnussen ani Romain Grosjean.

Melbourne - Tým Haas sahal v nedělní Velké ceně Austrálie formule 1 po senzačním úspěchu. Ještě ve 23. kole jel Kevin Magnussen na vynikajícím čtvrtém místě a Romain Grosjean se pohyboval hned za ním. Jenže stačily dvě zpackané zastávky v boxech a v americkém týmu místo radosti zavládl zmar.

Stáj, která v Melbourne načala svoji třetí sezonu, si vedla výborně už v kvalifikaci a díky trestu pro Daniela Ricciarda se oba vozy postavily vedle sebe do třetí řady.

Pro mnohé soupeře to ale takové překvapení nebylo. "Je to vlastně kopie Ferrari 2017 a Ferrari tady loni vyhrálo," připomněl Fernando Alonso z McLarenu fakt, že Haas od počátku působení v F1 úzce spoluprácuje se Scuderií z Maranella.

Když pak po startu závodu udělal několik chyb Australanův týmový kolega z Red Bullu Max Verstappen, měl Haas ve své moci pozici "nejlepšího ze zbytku světa" za dominující vedoucí trojicí australské Grand Prix.

Tím ale radost v černo-bílých barvách skončila. Začalo to ve 23. kole, kdy krátce po výměně pneumatik Magnussen zastavil na trati. Zpočátku to vypadalo, že se kouří z motoru, ale záběry z boxů ukázaly, co se ve skutečnosti stalo.

Mechanik, který měl na starosti odbavení vozu, dal Dánovi předčasně signál k opuštění boxů,, když ještě levé zadní kolo nebylo správně upevněné.

Jenže to nemělo být zdaleka všechno. Za chvíli po něm vjel do depa i Grosjean a stejná minela se, tentokrát na levém předním kole, opakovala!

Francouz odjel jen pár stovek metrů a také on musel vůz odstavit. Problém byl v tom, že tento Haas stál tak nešťastně, že k jeho odstranění musela být nejdřív aktivována virtuální safety car (VSC) fáze a pak vyjelo i skutečné vozidlo.

Americký tým svými chybami paradoxně pomohl právě "partnerům" z Ferrari. Během VSC totiž Sebastian Vettel zajel do boxů a ze třetího místa poskočil do vedení, které udržel až do cíle.

V té době už u Haasu v boxech balili, zpytovali svědomí a řešili, kde se stala chyba. A byla to vlastně banalita. V obou případech byla kola upevněna přes závit, takže nevydržela závodní nápor.

Errores que han arruinado lo que podía haber sido la mejor carrera d la historia de Haas. Un gran coche y ambos pilotos han estado genial. Tienen que aprovechar ahora puesto que probablemente no seguirán el ritmo de desarrollo de Renault y McLaren #AusGPpic.twitter.com/OGL95RMKLa — Ⓕ① Club (@formulaoneclub) March 25, 2018

"Byly to prostě špatné zastávky v boxech. Šrouby tam byly, ale byly utažené přes závit. Kolo z pohledu mechaniků vypadalo jako utažené, ale ve skutečnosti nebylo. Občas to v boxech jde tak rychle, že nemáte čas na nějakou kontrolu. to se stává. Co s tím naděláte," filozofoval šéf týmu Günther Steiner.

Výpadek ho může mrzet o to víc, že právě v Melbourne měl jeho tým přímo ideální podmínky k tomu uspět. Trať jeho vozům seděla, jezdci se s dávkou štěstí dokázali probojovat výše a navíc v dalších podnicích už musí počítat s tím, že hlavně McLaren a Renault budou pokračovat ve vývoji svých monopostů.