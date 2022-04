Chuť riskovat se vyplácí i ve formuli 1. Albon poskočil z posledního místa na body

Alexander Albon stál na startovním roštu nedělního závodu F1 v Melbourne úplně poslední. Přesto se dokázal mazanou strategií vyšvihnout na desátou příčku a získat svůj první letošní bod.

Před Grand Prix asi neměl thajský pilot dobré spaní. Protože mu v monopostu nezbylo povinné minimum paliva na chemickou analýzu, byl nemilosrdně vyloučen ze sobotní kvalifikace a na startovním roštu stál na úplně poslední pozici.

Tým Williams ale vzhledem k průběhu závodu vsadil na tak divokou strategii, že se expertům ani nechtělo věřit, že vyšla. Albon totiž vydržel plných 57 kol na tvrdé směsi pneumatik, na níž se vydal do závodu.

Gumy měnil až v předposledním kole, aby tak dostál povinnosti mít během závodu na voze dva různé typy obutí značky Pirelli.

Téměř nekončící postup kupředu

Pilotu Williamsu vyšla sázka na to, že se na trati objeví safety car. A to dokonce dvakrát. Navíc na rozdíl od jiných jezdců, kteří se do VC Austrálie také vydali na nejtvrdší směsi, odolal pokušení zajet během tzv. žluté fáze do boxů a postupně se prodíral kupředu.

Zatímco v prvním kole byl stále klasifikován na poslední, dvacáté pozici, v okruhu číslo 18 se objevil na třinácté příčce a po druhém návratu safety car do boxů se Williams pohyboval na desátém místě. Na tom pak v Melbourne vydržel - i s nutným nasazením nových pneumatik - až do konce podniku vypsaného na 58 kol.

Byl to velký risk, který se ale nakonec vyplatil. "Před závodem jsme se dívali na predikce a byli jsme z nich dost smutní. Byl to ten případ, kdy musíte riskovat. Ono je pak úplně jedno, jestli dojede devatenáctý nebo dvacátý," prohlásil v cíli Albon.

"Po startu chvíli trvalo, než se Pirelli dostaly do provozní teploty. Ale když startujete poslední, můžete si to dovolit," vysvětlil rodák z Londýna, jenž závodí s thajskou licencí.

"Asi vědí něco, co já ne."

Ještě větším riskem ale bylo, že ve chvíli, kdy byla Grand Prix neutralizována, zůstal Albon dál na trati. Jeho mechanici v boxech tentokrát zůstali bez práce, na rozdíl třeba od kolegů u Aston Martinu či Alpine.

26letý pilot to přičítá faktu, že pneumatiky byly pořád ve velmi dobrém stavu. "Byl jsem překvapen, že mě nepovolali do depa. Řekl jsem si: 'No, asi vědí něco, co já ne.' Ale pak se zase začalo závodit a já i se staršími gumami dokázal držet tempo McLarenů. Vozům Alpine jsem dokonce začal ujíždět," popisoval zážitky z trati.

"Bylo to pořád lepší a lepší. Jako bych posledních 25 kol jezdil pořád kvalifikaci," liboval si Albon.

Díky tomu si vytvořil před jedenáctým Čouem Kuan-jü v Alfě Romeo dostatečný náskok, který ho i po výjezdu z depa udržel na poslední bodované příčce.

"Samozřejmě takový průběh závodu nečekáte. Ale ukázali jsme, že se vyplatila všechna ta práce v dílnách v Grove i na trati v Melbourne. Byl to nádherný den a jsem rád, že jsem týmu vybojoval takový výsledek," dodal Albon.

Williams tak ukončil 194 dnů trvající čekání na body ve formuli 1. Z desítky týmů tak po třech odjetých Velkých cenách zůstal s nulovým ziskem už jen Aston Martin.