Formule 1 startuje "podivnou sezonu". Začátek na domácí půdě favorizuje Verstappena

Poprvé od roku 1966 odstartuje sezona formule 1 v Evropě. Koronavirová pandemie ale přinesla mnohem zásadnější změny.

V pátek 13. března bylo v Melbourne vše připraveno na začátek sezony formule 1. Jenže místo prvního tréninku přišel boss Formula One Group Chase Carey s prohlášením, že se Velká cena Austrálie ruší. Podobně jako na jiné sporty, také na svět Grand Prix udeřila koronavirová krize.

Postupně se rušil nebo odkládal jeden závod za druhým, fanoušci se své dávky adrenalinu dočkají až tento víkend. Po nejistotě dlouhé 112 dnů se motory monopostů rozburácejí na rakouském Red Bull Ringu.

Bude to však sezona, jakou moderní formule 1 ještě nezažila. Sice pojede zase 10 týmů a 20 pilotů, ale to je asi tak jediné, co zůstalo neměnné, V kalendáři je zatím jen osm jistých podniků na šesti tratích (v Rakousku a v britském Silverstonu se hned po sobě pojedou dva závody pod různým názvem).

Legendy v nesnázích

Výluka a celková ekonomická situace dopadla nejtíživěji na dvě britské legendy. McLaren i Williams si musí půjčovat a oba týmy jsou na prodej. V ideální ekonomické kondici není ani americký Haas. Větší či menší škrty a úspory hlásí prakticky všechny stáje.

Pandemie naopak nezměnila nic na tom, že se o titul chce porvat trojka "obvyklých podezřelých": tedy Mercedes, Red Bull a Ferrari.

Obhájci titulu a králové hybridní éry F1 z Brackley letos opustili tradiční design Stříbrných šípů a jako podpora hnutí Black Lives Matter budou letos Mercedesy černé. Právě obhájce titulu a zároveň jediný pilot tmavé pleti v F1 Lewis Hamilton se v pedoku stal mluvčím tohoto hnutí.

Mercedes také chystá ostrý debut své novinky, systému DAS. Ten umožňuje pohyby volantu nejen do stran, ale i dopředu a dozadu. Má hlavně šetřit pneumatiky a zlepšit jízdní vlastnosti monopostu.

I když FIA už při testech zamítla námitky soupeřů, hned v pátek po prvních trénincích se čekají nové protesty. Podobně jako proti novému monopostu Racing Pointu, který jako by z oka vypadl loňskému Mercedesu. A to se nesmí, protože technické regule F1 bazírují na jedinečnosti konstrukce závodních strojů.

Ideální start sezony pro Red Bull

Nečekaná revoluce v kalendáři by měla hrát do karet v Rakousku v podstatě domácímu Red Bullu, Max Verstappen vyhrál na Red Bull Ringu předchozí dvě Grand Prix. Navíc třetí podnik je naplánovaný na Hungaroringu, kde se stáji nápojového magnáta Dietricha Mateschitze také daří.

Papírově sice testy vyšly nejlépe Mercedesu a Ferrari, ale Red Bull se soustředil hlavně na závodní tempo. Proto přijížděl optimisticky naladěn už do Melbourne, jeho náhrada za trať ve Spielbergu pozitivní náladu ještě umocnila. Navíc vylepšení chystá i Honda na motoru. Ten má ovšem v záloze také Mercedes.

Ferrari do Rakouska přivezlo inovovaný vůz, ale kompletní redesign si připravilo až do Maďarska. To musí být líto jak Charlesi Leclercovi, tak hlavně Sebastianu Vettelovi, který u rudého týmu z Maranella startuje poslední sezonu. Nebude jediný, ještě před začátkem sezony si nové angažmá pro příští rok našli Daniel Ricciardo či Carlos Sainz junior.

Samotný dvojzávod v podhůří Alp - po Velké ceně Rakouska bude následující neděli následovat Velká cena Štýrska - bude probíhat ve znamení masivních opatření proti šíření covidu-19. Omezené jsou počty členů týmu, fungování zázemí a třeba traťoví komisaři budou na jiných místech, než jak na Red Bull Ringu bývá zvykem.

Velká cena Rakouska formule 1 se jede v neděli 5. června v 15:10. Grand Prix vysílá stanice Sport2, závodní studio začíná 70 minut před startem. On-line přenos můžete sledovat na stránkách deníku Aktuálně.cz.

Na Red Bull Ringu pojede i Čech

V Rakousku také odstartuje sezona formule 2 a formule 3. V F3 bude debutovat česká naděje Roman Staněk. Teprve 16letý pilot v týmu Antonína Charouze na poslední chvíli nahradil Fina Nika Kariho.

"Kdyby mi to někdo řekl na začátku sezony, asi bych nevěřil. Ale když tato výzva přišla, s radostí ji přijímám. Musím se moc věcí naučit, ale chci do formule 1, takže F3 je logickou zastávkou. A chci vyhrávat," uvedl Staněk.