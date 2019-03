Komentář: V F1 vždy nějak zvítězí Němci, Vettel si veze největšího nepřítele s sebou

před 14 minutami

První závod nové sezony formule 1 je za humny. Co vše před ní potřebujete vědět, to se dozvíte v naší "Rukověti fanouška formule 1".

Pokud bychom měli parafrázovat slavný výrok Garyho Linekera o fotbalu tak definice formule 1 by zněla: "Závody monopostů kolem dokola, v nichž stejně nějakým způsobem vyhrají Němci."

Aspoň v našem miléniu to tak platí. Nevěříte? Pouze mezi lety 2005 až 2009 nebyla na piedestalu šampionátu jezdců nebo Poháru konstruktérů vyvěšena německá vlajka. Jinak tu máme tituly Michaela Schumachera, Sebastiana Vettel, Nica Rosberga a triumfy Mercedesu mezi týmy.

Ani letos tomu nejspíš nebude jinak, protože o titul by si to podle papírových předpokladů měli rozdat loňský šampion, pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton v Mercedesu (tým jezdící pod německou vlajkou), a čtyřnásobný král F1 Sebastian Vettel (Němec) ve Ferrari.

Předsezonní testy naznačovaly, že se Scuderia na letošní sezonu připravila velmi dobře. Ale páteční tréninky na úvodník podnik sezony v Melbourne ukázaly, že Mercedes jen tak nehodil flintu do žita. Dvojitý nejlepší čas pro Hamiltona potvrdil, že Vettelova slova "Mercedes určitě v testech neukázal vše" byla prorocká.

Hamilton stíhá Schumiho rekordy

Pro Brita hraje i psychická výhoda. Hamilton vlastně nic nemusí. Jen může lámat další a další rekordy formule 1 a po krůčcích se přibližovat výkonům Michaela Schumachera.

To Vettel je pod mnohem větším tlakem. Po Massovi a Alonsovi je další příslovečným lovcem "Bílé velryby", tedy útoku na titul mistra světa v barvách Ferrari. Nesmíme zapomenout, že ten zatím poslední vyhrál Kimi Räikkönen už před 11 lety.

Největšího nepřítele si 31letý Němec vozí ve svém kokpitu, jmenuje se Sebastian Vettel. Právě psychika stála pilota Ferrari loni, když jen titul, tak aspoň možnost válčit o něj do poledního metru závěrečné Grand Prix. Kolaps v Hockenheimu, kde za deště suverénně vedl a přesto boural, mu určitě dodnes hučí v hlavě.

Valtteri Bottas bojuje u Mercedesu o místo dvojky. Letos by měl umět pravidelně vyhrávat, na jeho volant si totiž brousí zuby spousta mladých jezdců počínaje Estebanem Oconem.

To nový pilot Ferrari Charles Leclerc letos dostane rok "hájení" s tím, že by nějaké ty stupně vítězů byly příjemné. I když kdo ví, jestli talentovaný Monačan nedokáže v druhé polovině ročníku zastínit i Vettela. V tom případě by měl německý jezdec začít uvažovat o ukončení kariéry, protože to by byla neskutečná potupa.

Z role neustále trojky by se rád vymanil Red Bull. Jak ukázal australský pátek, motory Honda, které tým vyměnil za Renault, snad konečně získaly výkon. Teď ještě spolehlivost a s Maxem Verstappenem se musí počítat i letos.

V silném středu je černým koněm Alfa Romeo. Sauber "nadopovaný" penězi od koncernu Fiat s motory Ferrari a posílený o miláčka fanoušků Kimiho Räikönena má potenciál se výrazně zvednout. Podobně velký pokrok udělalo v zimě Toro Rosso. Pro Haas, Renault a stále laborující McLaren to bude těžká konkurence.

Nejistá sezona Williamsu

Otázkou je situace i Racing Pointu. Nástupce zkrachovalého Force India má na co navazovat. Jako dosud nejlepší tým se zákaznickými motory Mercedes zatím své ambice neprokazuje.

Temná mračna se stahují na Williamsem. Po odchodu otce a syna Strollových do Racing Pointu vyschl zdroj peněz od kanadského magnáta a někdejší nejlepší tým F1 se topí ve finančních problémech. Ty se projevily třeba tím, že na testech se Robert Kubica a George Russell buďto nesvezli vůbec, nebo jim chyběla řada nových dílů. Prostě katastrofa.

Proti loňské sezoně nezůstal u jezdecké sestavy většiny týmů kámen na kameni a objevila se řada nových tváří. Ale jen tři piloti jsou skutečnými nováčky: Alexander Albon, Lando Norris a už zmiňovaný Russell. Antonio Giovinazzi, Daniil Kvjat a hlavně Kubica už za sebou zkušenosti v F1 mají.

Změny v technických regulích, zejména jednodušší přední křídlo a mohutnější spoiler vzadu, mají zjednodušit předjíždění. O tom ale řad jezdců pochybuje. "Nemám dojem, že to bude tak velká změna. Auta mají příliš velký přítlak a bude se to hodně lišit okruh od okruhu," uvedl Verstappen z Red Bullu.

Ať už úvodní závod dopadne jakkoliv, už neuslyšíme ono obligátní "Charlie, vidíš to?". Po dlouhých letech nebude závodům velet ani je startovat Charlie Whiting. Dlouholetý ředitel Grand Prix náhle zemřel ve čtvrtek přímo v Melbourne na plicní embolii.

Velká cena Austrálie formule 1 odstartuje v neděli v 6:10 našeho času. Závod v přímém přenosu vysílá stanice Sport2, předzávodní studio startuje o 70 minut dřív.