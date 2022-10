Drakonické tresty, budeme pomalí, sténá Red Bull. Podle rivalů ale přehání

Mistrovský tým formule 1 Red Bull zveličuje podle soupeřů dopad trestů, které obdržel za loňské porušení pravidel o rozpočtovém stropu. Zatímco šéf "Rudých býků" Christian Horner označil sankce Mezinárodní automobilové federace FIA za drakonické, s tím, že mohou jeho tým zpomalit o 0,5 sekundy na kolo, rivalové z Mercedesu a Ferrari s ním nesouhlasili.

Red Bull v minulé sezoně, v níž Nizozemec Max Verstappen získal první mistrovský titul, překročil stanovený limit na náklady ve výši 145 milionů dolarů (3,5 miliardy korun) o 1,8 milionu dolarů (44 milionů korun). Tým obdržel v pátek pokutu sedm milionů dolarů (172 milionů korun) a navíc přijde roce 2023 o deset procent přiděleného času ve větrném tunelu.

"Tresty přijímáme. Neochotně, ale přijímáme," řekl Horner.

"Sedm milionů dolarů je obrovská suma a drakonický je sportovní trest, kterým je desetiprocentní snížení možnosti používat aerodynamický tunel a nástroje. To představuje 0.25 až 0,5 sekundy času na kolo," řekl Horner.

Technický ředitel Mercedesu Andrew Shovlin s ním však nesouhlasil. Řada týmů dříve volala i po větším trestu, kterým mohlo být odečtení bodů v šampionátu. To mohlo připravit Verstappena o vloni dosažený titul.

"Myslím, že je přehnané popisovat to jako drakonické. Snížení času v aerodynamickém tunelu vás omezuje při vývoji konceptu, ale současné předpisy máme velmi dobře prozkoumané," řekl Showlin.

"Určitě musíte být efektivnější, ale pokud by měl být rozdíl půl sekundy, tým by byl odsunut na konec startovního roštu a měl více než třicetisekundovou ztrátu v cíli. To není tenhle případ," doplnil Showlin s tím, že by ztráta mohla pohybovat v rozmezí jedné či dvou desetin sekundy.

Také podle sportovního ředitele Ferrari Laurenta Mekiese mohla FIA potrestat Red Bull mnohem tvrději. Se sancemi spokojený nebyl.

"Ve Ferrari se domníváme, že překročená částka má hodnotu zhruba několika desetin, takže může mít vliv na výsledek závodů a možná i šampionátu. Nechápeme, jak tedy může deset procent snížení času v tunelu odpovídat stejnému množství času na kolo, A jelikož součástí trestu není ani snížení rozpočtového stropu, tým pořád může utratit peníze jinde. Bojíme se, že skutečný účinek trestu je velmi omezený," dodal Mekies.