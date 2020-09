Jubilant Hill dostal do vínku rychlost, jeho kmotry však nemilosrdně zabíjela

Šampion formule 1 z roku 1996 Damon Hill, který ve čtvrtek slaví šedesátiny, zdědil závodní geny po otci Grahamovi. Ten šampionát ovládl v letech 1962 a 1968. Damon ale v době, která odvážným mužům v rychlých vozech příliš nepřála. O tom svědčí i osudy mužů z fotografie ze křtu budoucí hvězdy.

Baby Damon Hill surrounded by Bruce McLaren, Stirling Moss, Tony Brooks, Graham Hill, Jo Bonnier & Wolfgang von Trips pic.twitter.com/wvIXSLjx7j

Dlouho to nevypadalo, že by se z Grahama Hilla stala jedna z nejuznávanějších osobností motoristického sportu. Řidičský průkaz si udělal až ve 24 letech, ale o dalších pět let později debutoval ve formuli 1 v týmu Lotus.

To už byl ženatý. Protože všechny peníze dal do závodění, svatbu musela platit budoucí paní Hillová. Po dceři Brigitte se Bette Hillové 17. září 1960 narodil syn, jenž dostal jméno Damon. Ten pak měl ještě mladší sestru Samanthu, ale to je už jiný příběh.

Teď skočme do července roku 1961, kdy byl desetiměsíční Hill pokřtěn. Honosí se jménem Damon Graham Devereux Hill. Na slavnosti, na níž chlapec dostal šlapací autíčko, se vedle hrdého otce sešla skutečná závodnická smetánka. Kolem šťastného hošíka se sešli Bruce McLaren, Stirling Moss, Tony Brooks, Graham Hill, Jo Bonnier a Wolfgang von Trips.

Vražedná léta si vzala svoji daň

Jenže jsme v 60. a 70. letech, tedy době, kterou jednou Jackie Stewart nazval "vražedná léta". A skutečně to tak bylo. Než Damon Hill odmaturoval, zbyli naživu jen dva muži z černobílého snímku plného legend formule 1 i vytrvalostních závodů.

Pouhé dva měsíce po křtu se v Monze zabil Wolfgang von Trips. Třaitřicetiletý německý jezdec ztratil ve druhém kole GP Itálie při nájezdu do ultrarychlé zatáčky Parabolica kontrolu nad svým vozem. Ferrari vyletělo mezi diváky, zabilo patnáct z nich i svého pilota.

O devět roků později si v té době dvaatřicetiletý Bruce McLaren už nějaký ten pátek užíval vozů vlastní značky. Při testech nového speciálu M8D, určeného pro zámořskou sérii Can-Am, ztratilo auto na okruhu v Goodwoodu v plné rychlosti přítlak, dostalo smyk, vyjelo mimo dráhu a Australan na místě zemřel.

Jo Bonnier postupně vyměnil formuli 1 za vytrvalostní závody. Do čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans v roce 1972 dokonce postavil vlastní tým. Velký bojovník za bezpečnost se na Circuit de la Sarthe paradoxně stal sám obětí závodění. Dvaačtyřicetiletý Švéd se dostal do kontaktu s pomalým amatérem ve Ferrari. Bonnierova Lola byla katapultována do vzduchu a skončila za svodidly v lese. Pilot byl na místě mrtev.

Hazard ve vzduchu

Ani Damonův otec se nedožil toho, aby viděl svého syna, jak se dává na dráhu technika a později také závodníka. Graham Hill sice nezahynul na závodní dráze, ovšem jeho smrt má s formulí 1 úzkou souvislost.

29. listopadu 1975 pilotoval svůj malý dvoumotorový letoun Piper PA-23 Aztec cestou z testů v Le Castelletu. Na palubě bylo dalších pět členů týmu Embassy Hill, který dvojnásobný mistr světa F1 založil o dva roky dříve.

Letadlo mělo propadlou registraci a nebylo ani pojištěno. Přesto se Hill vydal na cestu z jihu Francie na britské letiště Elstree. V husté mlze se stroj zřítil nedaleko městečka Arkley v hrabství Hertfordshire. Příčina nehody nebyla nikdy konkrétně určena. Nejpravděpodobnější byla podle vyšetřovatelů chyba pilota.

Z šestice odvážných a rychlých mužů na snímku ze křtu malého Damona se tak "závodního důchodu" dožili jen dva. Sir Stirling Moss - označovaný za nejlepšího jezdce, který se nikdy nestal mistrem světa F1 - zemřel letos v dubnu ve věku požehnaných devadesáti let. Dalšímu Britovi Tonymu Brooksovi je osmaosmdesát a zůstává posledním žijícím vítězem Velké ceny z 50. let.

Damon Hill se potatil. V roce 1996 se stal za volantem Williamsu mistrem světa. Jako první syn napodobil výkon svého otce. Něco takového se povedlo pak už jen Nicovi Rosbergovi, jenž o 20 let později titulem navázal na úspěch Kekeho Rosberga z roku 1982.

Hill se nyní věnuje úloze spolukomentátora formule 1 pro stanici Sky Sports F1. S manželkou Susan George, jíž neřekne jinak než Georgie, má čtyři děti. Dva syny a dvě dcery. K závodění přičichl na čas jen druhý nejstarší potomek Joshua, ale po pěti sezonách (bylo mu 22) pověsil helmu na hřebík.