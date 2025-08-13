Cadillac hledá superstar. Značka: závodí ve Spojených státech a uspěje ve formuli 1

Cadillac se připravuje na blížící se debut ve formuli 1 a jednou z největších otázek zůstává: kdo usedne za volant?
Tým se netají tím, že by rád vsadil na domácí - nebo alespoň v Americe působící - piloty.
Velká šance se otevírá pětici jmen, která se prosazují v zámořských sériích a mohla by přinést do F1 novou krev i zájem fanoušků na druhé straně Atlantiku.
Jak Crawford
Teprve dvacetiletý Američan si ve třetí sezoně formule 2 konečně zvyká na brutální konkurenci. Tři vítězství a čtvrté místo v průběžném pořadí dokazují, že dospívá v hotového závodníka. Už teď je propojen s projekty týmu Andretti a pro Cadillac by mohl být logickou volbou.
"F2 je tvrdá škola, ale myslím, že jsem se naučil závodit chytřeji," prohlásil nedávno.
Pokud zakončí sezonu v první trojce, jeho šance na skok do F1 prudce vzrostou.
Kyle Kirkwood
Floridský rodák letos patří k absolutní špičce IndyCar. Zatímco jeho týmový kolega Colton Herta byl v minulých letech horkým kandidátem na přestup do F1, dnes se nejvíc mluví právě o Kirkwoodovi.
Letos už má na kontě tři vítězství a jako jediný dokáže občas porážet rozjetého Alexe Paloua.
"Kyle je extrémně rychlý a hlavně vyrovnaný," chválí ho bývalí piloti. Jeho juniorská kariéra byla téměř bezchybná - všechny tituly bral dominantním způsobem. Klidná povaha, pevné nervy a schopnost zvládat tlak by mu v F1 mohly otevřít dveře.
Scott McLaughlin
Třikrát vyhrál australské závody cestovních vozů Supercars, triumfoval v legendárním Bathurstu a v IndyCar má na kontě vítězství i pole position v Indy 500.
Ačkoliv pochází z Nového Zélandu, dnes je držitelem amerického občanství. Přechod z cestovních vozů do IndyCar zvládl bleskově - od prvního testu v monopostu k vítězství mu stačilo něco málo přes rok.
"Když se Scott rozhodne, dokáže se přizpůsobit čemukoliv," tvrdí jeho inženýři. Stejnou schopnost by mohl prokázat i ve formuli 1.
Álex Palou
Není Američan, ale IndyCar je jeho domovem. Španěl Palou má tři tituly z posledních čtyř let a letos jede svou životní sezonu. Vyhrál Indy 500, přidal triumf na krátkém oválu v Iowě a v šampionátu prakticky nemá konkurenci.
"Všechno, co dělá, vypadá jednoduše - a přitom jede na absolutní hraně," říkají jeho soupeři. Palou už testoval vůz F1 a týmy o něj vedly ostrý boj.
Jeho cesta ale nebyla bez kontroverzí. V roce 2022 podepsal kontrakt s McLarenem, přestože měl platnou smlouvu s týmem Chip Ganassi Racing. Následovala právní bitva, jejíž první kolo Palou prohrál - musel zůstat v Ganassiho týmu i pro následující sezonu.
Spor se táhl i poté, co se McLaren domáhal odškodnění, a nakonec skončil mimosoudní dohodou. Přesto se tím Palouovi uvolnily ruce a mohl se plně soustředit na další úspěchy v IndyCar.
Palou je dnes jezdec bez slabiny. Pokud by hledal novou výzvu, Cadillac by mohl být lákavou volbou.
Connor Zilisch
Ještě před pár lety o něm slyšel jen úzký okruh lidí ze světa amerických okruhů. Dnes devatenáctiletý Zilisch vyhrává v nižší sérii NASCAR Xfinity, a to i na oválech, kde předtím nikdy nezávodil.
Původně zářil v okruhových závodech a dokázal vítězit v seriálu Trans-Am i se sportovními prototypy. "Je neuvěřitelně adaptabilní," říkají o něm pozorovatelé.
Přechod do otevřených formulí by znamenal návrat ke kořenům - a s jeho talentem by mu možná stačily dva roky ve formuli 2, aby byl připraven na F1.
Americké naděje
Cadillac má tedy na výběr z pestré směsi zkušeností a talentu - od mladých dravců přes adaptabilní univerzály až po osvědčené šampiony.
Ať už padne volba na kohokoliv, jisté je jedno: vstup amerického výrobce do formule 1 nebude jen marketingovým gestem, ale i příležitostí ukázat, že zámořští jezdci mohou hrát první housle i na nejvyšší motoristické scéně.