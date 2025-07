Bývalý boss formule 1: Horner je idiot, který si v padesáti hraje na playboye

Bývalý šéf formule 1 zkritizoval bývalého bosse stáje Red Bullu Christiana Hornera za pošetilé chování, jakoby mu bylo dvacet let.

Už je pryč. Christian Horner musel po sérii skandálů a rostoucím tlaku odejít z čela Red Bullu. A sotva dveře bouchly, ozval se hlas minulosti - Bernie Ecclestone. Muž, který formuli 1 kdysi ovládal jako monarcha, nenechal na Hornerovi nit suchou.

"Byl to idiot," prohlásil Ecclestone pro britský deník Telegraph. "Myslel si, že je mu dvacet. Chtěl být jeden z kluků. Ale bylo mu padesát. Měl jednat jako šéf, ne jako někdo, kdo si myslí, že je na plakátu vedle Verstappena."

Horner padl po měsících dusna. Skandál kolem údajného nevhodného chování vůči zaměstnankyni, nešťastná mediální strategie, otevřené spory s částí týmu i s Josem Verstappenem (otcem čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena).

To všechno nakonec vyústilo v jeho konec. Ale podle Ecclestona nebyl hlavním problém samotný skandál s údajným posíláním choulostivých fotografií zaměstnankyni Red Bullu, ale chování po něm.

"Měl být zticha. Měl se zdržet zpátky a nechat to přejít. Ale on se choval jako nezralý kluk. Neustále byl někde vidět, neustále mluvil. A tím to všechno jen zhoršil," rýpl si Ecclestone.

Bývalý boss F1 tím připomněl, že v krizové chvíli nestačí mít na své straně právníky a tisková prohlášení. Horner sice v jednu chvíli tvrdil, že "nemá co skrývat", jenže úniky zpráv, protichůdné informace i teatrální veřejné výstupy mu nakonec podrazily nohy.

"Kdyby to ustál klidně a bez zbytečných gest, možná by přežil," míní Ecclestone. "Ale ne - on to musel celé rozvířit ještě víc. V tu chvíli už nešlo o to, co udělal, ale jak se choval. A to bylo zralé na vyhazov."

Ačkoliv se Horner snažil navenek působit, že má vše pod kontrolou - opakovaně se ukazoval po boku manželky Geri Halliwellové, vystupoval sebevědomě - realita uvnitř Red Bullu byla jiná. Výkonný tým se rozděloval, loajalita klesala a tlak ze všech stran sílil.

Ecclestone se přesto zdržel hodnocení Hornerových výsledků z posledních let. Ale přidal ještě jednu poznámku, která mluví za vše: "Možná měl pocit, že je nenahraditelný. Že bez něj Red Bull nepojede. Jenže formule 1 je rychlá - a neodpouští."

Po odchodu Hornera tým Red Bull přešel pod vedení Laurenta Mekiese, ale řešení do budoucna je podle 94letého Brita stále ve vzduchu. V zákulisí se mluví o tom, že Red Bull potřebuje klid a jednotu, aby udržel Verstappena i další klíčové figury.

Jedno je ale jisté - jakmile už i Ecclestone začne střílet ostrými, jde do tuhého.