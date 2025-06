Kdysi Marešovi došel benzín pár set metrů před cílem. Teď chce český titul a na Monte

Rallyový pilot Filip Mareš bojuje v nabité konkurenci o domácí titul a sní o startu na Monte Carlu. V exkluzivním rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz vzpomíná i na chvíle, kdy mu benzín došel pár metrů před cílem.

Po třech soutěžích mistrovství České republiky v rallye jste jen 11 bodů za Janem Kopeckým. Jak vidíte své šance v boji o titul?

Český šampionát je letos našlapaný tak, jako nebylo od přelomu tisíciletí, a každý výsledek v první desítce je ceněný. Proto jsem rád, že se nám zatím daří sbírat pódiová umístění. Ale pokud to s útokem na titul myslíme vážně, potřebujeme také nějaká vítězství. Je to stále hodně otevřené a věřím, že se nám letos do boje o titul podaří výrazně promluvit.

Máte za sebou Rallye Pačejov. Před pěti lety vám tu došel benzin. Jak se něco takového může stát?

To se může stát z mnoha důvodů. V tomto případě to byla chyba jednoho z členů týmu, který prostě natankoval méně, než měl. Pak už stačí jen málo a benzin prostě dojde. Ale rallye je týmový sport. Jsme jen lidé a chybu může udělat jezdec, spolujezdec, ale i mechanik. Patří to k tomu.

Zažil jste nějaký ještě bizarnější konec na soutěži?

Přiznám se, že mi benzin došel ještě jednou předtím, v roce 2013 na jedné amatérské soutěži. To jsme bojovali o vítězství a zůstali stát s prázdnou nádrží asi 400 metrů před cílem poslední RZ. Po asi 30 minutách se začalo cosi hýbat vedle nás v kopřivách a kamarád Jirka přispěchal s kanystrem benzínu. Na amatérské úrovni se tohle mohlo stát a závod jsme tak oficiálně dokončili asi na 70. příčce.

Proč jste se loni rozhodl vyměnit Škodu za Toyotu?

Přišla nabídka ze strany finské centrály Toyoty Gazoo Racing a rozhodl jsem se ji přijmout. Ačkoliv jsem rodák z Mladé Boleslavi, nikdy jsem neměl možnost úzké spolupráce s továrním týmem tuzemské automobilky. Takovou nabídku jsem na plnohodnotný test dostal paradoxně až od japonské Toyoty. Dobré vazby přetrvávají dodnes a náš projekt navíc výrazně podpořilo i dealerství Toyota Dolák a české zastoupení Toyoty. I zpětně jsem za tento kariérní krok velmi rád.

Oba vozy jsou specifikace Rally2, v čem se však liší?

Toyota má tříválcový motor, čímž se od ostatních konkurentů liší nejvíce. Na určitých typech tratí to může být i výhoda. Obecně ale platí, že Toyota těží nejvíce z velmi dobrého vyvážení auta a jízdních vlastností jako takových. Na motoru se v továrním týmu pořád pracuje a věřím, že bude v budoucnu ještě silnější.

Bylo těžké si na nové auto zvyknout?

Nebylo, Toyota mi padla do ruky velmi rychle. Největší rozdíl je právě ve využití tříválcového motoru a také zvyknout si na vibrace typické pro tříválce.

Ve světě rallye se pohybujete už 15 let. Jak moc se od té doby české automobilové soutěže změnily?

Na úrovni oficiálních závodů pořádaných pod Autoklubem startuji pravidelně od roku 2015. Za těch 10 let se samozřejmě spousta věcí posunula dopředu, ale stále platí, že organizačně jsou české závody na jedné z nejlepších úrovní napříč světem. Především co se týká bezpečnosti.

Musím také říct, že jen málokde na světě musí pořadatel pro uspořádání závodu překonat tolik překážek jako u nás. Hustota osídlení je tu veliká a získat veškerá povolení na využití cest je mnohdy už téměř nemožné. Všem pořadatelům za to patří velké poděkování a uznání.

Splnil jste si už všechny sny, které jste měl na začátku kariéry?

To zdaleka ne. Vždy říkám, že u sebe musím vidět neustálý progres, jinak v tom přestanu vidět smysl. Proto věřím, že ty nejvýraznější výsledky teprve přijdou.

Máte zkušenosti z podniků ME i MS. Jak z tohoto porovnání vychází česká rallye?

Jak už jsem zmínil výše, české soutěže jsou na velmi vysoké úrovni po všech stránkách. Jen je škoda, že na rozdíl od většiny zemí v Evropě u nás úplně chybí soutěže na šotolině. Postupně došlo k vyasfaltování většiny cestiček i třeba mezi poli a lesy, takže jsou šotolinové úseky spíše raritou.

Kterou rallye z těch, jež jste absolvoval, máte nejraději?

To je těžké říct, spíše proto řeknu tu, kterou bych určitě rád absolvoval. Rallye Monte Carlo.

A naopak, kam jezdíte nerad?

Žádnou takovou soutěž jsem zatím neabsolvoval, každá měla své kouzlo. A protože závodění miluju, vždy jsem byl šťastný, že mohu v danou chvíli řídit závodní auto.

Zopakujete si na podzim start na Středoevropské rallye?

Ano, v tuto chvíli to máme v plánu. Loni se nám podařilo vybojovat osmé místo absolutně a především druhé místo ve WRC2. Letos bych chtěl zkusit v naší kategorii bojovat s těmi úplně nejrychlejšími.