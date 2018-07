Deset závodů na bodech. Charouzův tým ve Formuli 2 zaskakuje soupeře

před 1 hodinou

V Silverstonu získala stáj Charouz Racing System celkem 33 bodů.

Silverstone - Jako nováček ve Formuli 2 český tým Charouz Racing System soupeře nepřestává zaskakovat. Vedle toho, že už čtyři závodní víkendy stál jeden z jeho pilotů na stupních vítězů, stáj už deset jízd po sobě pokaždé získala body. O víkendu v Silverstone jich bylo celkem 33 a v sobotním hlavním závodě byl Antonio Fuoco třetí.

Italovi i jeho švýcarskému parťákovi Louisi Delétrazovi vyšla tentokrát kvalifikace, v níž v předchozích podnicích měli oba problémy. Fuoco do sobotního závodu vyrazil třetí, Švýcar startoval jediné místo za ním.

Klíčová byla strategie s pneumatikami, protože asfalt se rozpálil až na padesát stupňů Celsia. Devětadvacet kol na rozpáleném asfaltu znamenalo pro Charouzovy piloty udržení pozic, ze kterých oba jezdci vyrazili do závodů. Fuoco se tedy opět postavil na pódium, Delétraz byl nakonec s "bramborovou" medailí také spokojen. Tím spíš, že si čtvrté místo vyjel parádním manévrem jen pár stovek metrů před cílem.

V neděli dopoledne se na sprint ochladilo a i když si oba jezdci české stáje brousili zuby na další útok na stupně vítězů, nakonec si museli nechat zajít chuť. Delétraz se zaměřil na to, aby dojel hlavně do cíle. To se povedlo a navíc v posledním kole souboj o pátou příčku vyhrál . Znamenalo to další pěkný přísun bodů nejen pro něj, ale také celému týmu.

Byť jeho stájový kolega tentokrát šachovnicový praporek nespatřil, Fuoco se i tak posunul v průběžném pořadí jezdců mezi nejlepší pětku, Švýcar poskočil na osmé místo.V hodnocení týmů je Charouz Racing System třetí.

Šampionát F2 pokračuje koncem července.na maďarském Hungaroringu.