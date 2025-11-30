F1 zažije pořádné drama. Po triumfu Verstappena rozhodne o titulu až poslední závod

Úřadující mistr světa Verstappen, který dál živí naději na pátý titul v řadě, vybojoval druhé vítězství po sobě. Připsal si sedmý triumf v sezoně a jubilejní 70. v kariéře. Na stupních vítězů je podeváté za sebou. Dnes vyhrál po startu ze třetí příčky, proti jezdcům McLarenu mu pomohla odlišná strategie zastávek v boxech.
Verstappen pokračuje ve vydařené druhé polovině sezony. Na začátku září ztrácel osmadvacetiletý rodák z Hasseltu na čelo 104 bodů. "Byl to úžasný závod. Všichni odvedli skvělou práci," řekl Verstappen ve vysílačce po dojezdu do cíle. V Kataru triumfoval potřetí za sebou.
Nizozemský pilot se díky dobrému startu posunul před Norrise na druhé místo a za vítěze kvalifikace Piastriho. Začátek naopak nevyšel Georgi Russellovi, který spadl ze čtvrté příčky na sedmou.
Důležitý moment přišel v sedmém kole, kdy se Nico Hülkenberg střetl s Pierrem Gaslym a na trať vyjel safety car. Verstappen a většina ostatních jezdců zajeli do boxů pro nové pneumatiky, zatímco Piastri a Norris zůstali na trati.
Po restartu se Piastri s Norrisem snažili co nejvíce vzdálit ostatním a vypracovat si náskok. Ve 25. kole zajel do boxů Piastri a spadl na páté místo. O kolo později následoval Norris a vrátil se hned za australským kolegou.
Verstappen absolvoval druhou zastávku v závěru 32. kola. Během ní chybovali v Haasu při výměně kola Olivera Bearmana. Ten později dostal desetivteřinový trest stop and go a ze závodu odstoupil.
Ve 42. kole zajel Piastri podruhé k mechanikům. Při zastávce dlouhé 1,8 sekundy nazul tvrdé pneumatiky a vrátil se třetí 17 sekund za Verstappenem. O dvě kola později následoval také Norris a vrátil se na pátém místě za Andreou Antonellim.
Norris se později na Antonelliho dotáhl, měl ale potíže se dostat k předjížděcímu manévru. Podařilo se mu to až v samotném závěru, kdy Ital po chybě vyjel drobně mimo trať a Norris jeho zaváhání využil. Připsal si tak o dva body více, které by se mu mohly v závěrečném podniku sezony hodit.
Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Lusailu:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:24:38,241, 2. Piastri (Austr./McLaren) -7,995, 3. Sainz (Šp./Williams) -22,665, 4. Norris (Brit./McLaren) -23,315, 5. Antonelli (It./Mercedes) 28,317, 6. Russell (Brit./Mercedes) -48,599.
Průběžné pořadí MS (po 23 z 24 závodů): 1. Norris 408, 2. Verstappen 396, 3. Piastri 392, 4. Russell 309, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 230, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 800, 2. Mercedes 459, 3. Red Bull 426, 4. Ferrari 382, 5. Williams 137, 6. Racing Bulls 92.