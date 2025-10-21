Moto

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

Radek Vičík Radek Vičík
před 2 hodinami
Napětí ve formuli 1 graduje. Red Bull schytal tučnou pokutu za nečistý manévr, McLaren zápasí s rozklíženým vnitřním klimatem a Max Verstappen znovu získává kontrolu. Zatímco kalendář míří k finále, přibývá konfliktů, které naznačují, že klid bude to poslední, co bude v paddocku k vidění.
Dramata ve formuli 1 dnes začínají už před startem závodu, jak ukázala kauza se snahou mechanika Red Bullu odstranit startovní značku Landa Norrise z McLarenu
Dramata ve formuli 1 dnes začínají už před startem závodu, jak ukázala kauza se snahou mechanika Red Bullu odstranit startovní značku Landa Norrise z McLarenu | Foto: Allwyn

Tam, kde obvykle panuje chladná disciplína, teď přebírají velení emoce. V zákulisí stoupá tlak a frustrace prosakuje i na trať.

Zatím poslední incident, který rozvířil vody, má na svědomí Red Bull. Před startem víkendové GP USA se jeden z jeho mechaniků pokusil zničit značku, podle které se Lando Norris řadí na startovní pozici. Na pohled drobnost, ale v tak puntičkářském sportu, jakým F1 je, rozhodují i centimetry.

Podle komisařů šlo o jasné porušení pravidel. Mechanik Red Bullu se po odjetí zaváděcího kola pokusil vrátit na startovní rošt, což je výslovně zakázané. Důvod? Odstranit orientační značku, kterou Norris a tým McLaren využívají pro správné zařazení vozu před startem Grand Prix.

V kroužku je Norrisova startovní značka:

Za tento přestupek přišla pokuta ve výši 50 000 eur - polovina byla zatím podmíněně prominuta. Jenže načasování nemohlo být horší.

Tým se konečně vyhrabal z vnitřních konfliktů, které řešil velkou část sezony. Šlo o spory ohledně vývoje monopostu i nečekaný odchod šéfa Christiana Hornera.

A zatímco Red Bull žehlí reputační škody, McLaren řeší vlastní bouři. Mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim to v posledních týdnech skřípe víc než jen brzdové destičky. Kolize ve Velké ceně Singapuru, kde se oba jezdci srazili během boje o důležité body, byla jen začátek.

"Nesmí se to opakovat," znělo ostře od šéfa stáje Andrey Stelly. Ale napětí neochablo - naopak se stupňuje.

Piastri otevřeně dává najevo frustraci z týmové hierarchie, která podle něj nahrává Norrisovi.

Ten zas ztrácí trpělivost s taktikou a rozhodnutími z boxové zdi. V Singapuru spolu sotva promluvili, v texaském Austinu se podle informací ze zákulisí jejich vztah ještě zhoršil.

"Na okruhu jsme soupeři, ale mimo něj musíme být tým. To teď trochu skřípe," přiznal Norris, který musel poslední závody dohánět ztrátu místo útoků na vítězství.

Do toho všeho přichází návrat Maxe Verstappena v plné síle. Mistr světa se znovu dostává do formy, která připomíná jeho dominantní roky. Red Bull díky jeho výkonům opět vítězí.

"Když se ostatní hádají, Max vyhrává," poznamenal s nadhledem jeden z členů týmu Red Bull.

Závěrečné týdny sezony tak budou pro oba top týmy kritické. Red Bull se snaží dohnat ztracené body, McLaren řeší napjaté vztahy uvnitř vlastní garáže.

Každé rozhodnutí, každý přešlap teď hraje dvojnásobnou roli - nejen na trati, ale i mimo ni.

Podle bývalého šampiona Damona Hilla je to fáze, kdy se ukazuje charakter - když se láme sezona, začnou se dít věci, které by na jaře nikoho ani nenapadly.

Formule 1 tak opět ukazuje, že za uhlazeným povrchem se skrývá tvrdý boj o přežití. Každý detail může rozhodnout o tom, kdo skončí jako hrdina - a kdo jako poražený. Právě to dělá z letošního finále šampionátu jednu velkou show.

