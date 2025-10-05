McLaren získal Pohár konstruktérů, pod světly v Singapuru vyhrál Russell

Tým z Wokingu ho vybojoval už podesáté. V historickém pořadí předběhl Williams a je celkově druhý za Ferrari.
Druhý skončil Max Verstappen s Red Bullem a třetí Lando Norris v McLarenu.
Brit tak snížil náskok svého týmového kolegy v čele mistrovství světa na 22 bodů, Piastri byl dnes čtvrtý. Obhájce titulu Verstappen na australského lídra seriálu ztrácí 63 bodů.
Do konce šampionátu chybí ještě šest Grand Prix.
Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:40:22,367, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -5,430, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,066, 4. Piastri (Austr./McLaren) -8,146, 5. Antonelli (It./Mercedes) -33,681, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -45,996.
Průběžné pořadí MS (po 18 z 24 závodů): 1. Piastri 336, 2. Norris 314, 3. Verstappen 273, 4. Russell 237, 5. Leclerc 173, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 127.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 650, 2. Mercedes 325, 3. Ferrari 300, 4. Red Bull 290, 5. Williams 102, 6. Racing Bulls 72.