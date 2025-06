Na Spielbergu hořela tráva. Domácí trať Red Bullu v kvalifikaci "vykradl" Norris

Kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska formule 1 ovládl Lando Norris v McLarenu. Mezi něj a týmového kolegu Oscara Piastriho se vklínil Charles Leclerc s Ferrari.

Norris porazil Monačana o více než půl sekundy, což je letos zatím největší rozdíl v čele boje o pole position.

"Bylo to dobré rychlé kolo. Už v první části jsem jel dobře, ale věděl jsem, že na pár místech můžu zrychlit. Udělal jsem to, co jsem plánoval,'" řekl spokojený Brit.

Na trati, která patří Red Bullu, skončil jeho pilot Max Verstappen až sedmý.

Už v první části kvalifikace vypadl Juki Cunoda. Pilot Red Bullu tak pokračuje po "povýšení" ze stáje Racing Bulls v nevýrazných výsledcích.

Druhou fázi přerušil požár trávy vedle trati. Teplota asfaltu dosahující více než 45 stupňů Celsia a jiskry odlétající od monopostů způsobily, že se porost vznítil.

Poprvé v kariéře se do třetí fáze boje o pole position dostal Gabriel Bortoleto v Sauberu. Brazilský nováček nakonec skončil osmý. Bude tedy stát ve čtvrté řadě po boku Verstappena.

Velká cena Rakouska startuje v neděli v 15:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:03,971, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,521, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,583, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,611, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,792, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,955.