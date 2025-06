Verstappena sestřelil Mercedes. Red Bull Ring ovládla po ostrém souboji "papája"

Lando Norris v McLarenu vyhrál Velkou cenu Rakouska formule po těsném souboji s týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Stáhl tak jeho náskok v čele MS na 15 bodů.

"Byl to náročný závod. Museli jsme se snažit po celou dobu. Bylo strašné horko, ale dosáhli jsme jako tým perfektního výsledku. Určitě to s Oscarem (Piastrim) byla skvělá bitva. Byla to velká zábava. Pro mě hodně stresující, ale velká zábava. Doufám, že to bylo hezké i pro diváky," řekl v cíli spokojený Norris.

Třetí na Red Bull Ringu dojel Charles Leclerc ve Ferrari. Lewis Hamilton ani na jedenáctý pokus dokázal dovézt monopost Scuderie na stupně vítězů v hlavním závodě a skončil čtvrtý.

Závod na domácí trati byl pohromou pro Red Bull. Čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen dostal krátce po startu ránu od Andrey Kimi Antonelliho s Mercedesem a musel skončit.

Jeho týmový kolega Juki Cunoda byl šestnáctý.Tedy poslední z jezdců, kteří dojeli do cíle.

Ještě před startem měl problém Carlos Sainz junior. U jeho Williamsu se zasekl první rychlostní stupeň a monopost nešlo ani odtlačit ze startovní rovinky.

První start tak byl přerušen, načež Španěl se přece jen vydal na trať a do Grand Prix měl vyrazit z boxové rovinky.

Ovšem tam mu začaly hořet obě zadní brzdy. "Carlos, game over," zněl nekompromisní ortel do Sainzova mikrofonu.

Zbývajících devatenáct jezdců se vydalo do Velké ceny, zkrácené na 70 kol, se zpožděním téměř dvacet minut.

V čele se ocitly oba McLareny, když Piastri předjel Leclerca. Norris si podržel vedení z pole position.

Jenže v nájezdu do třetí zatáčky vrazil Antonelli do Verstappena a pro obhájce titulu bylo po závodě. Pětinásobný vítěz z Red Bull Ringu letos poprvé nedokončil závod. Podobně dopadl i italský nováček.

Na trať podle očekávání vyjel safety car.

Po restartu si jezdci obou oranžových vozů pohlídali pozice v čele před duem v barvách Ferrari. Piastri ovšem týmovému kolegovi nedával nic zadarmo a na lídra závodu tvrdě, leč férově útočil.

V 11. kole se Australan dokonce na chvíli dostal do čela, ale britský pilot svému týmovému parťákovi útok vrátil.

Norris jako první zamířil do boxů na úvodní výměnu pneumatik, což Piastrimu umožnilo jet čtyři kola nerušeně v čele. Jenže na okruh se pak vrátil téměř šest sekund za svého týmového rivala.

Podruhé zajel do boxů dříve znovu Norris. Piastri následoval pilota McLarenu hned v dalším kole. Po výjezdu z boxů ho málem sestřelil Franco Colapinto v Alpine, který si neuvědomil, že s Australanem nezávodí.

Piastri se ale nevzdal a v závěru začal náskok lídra stahovat. V závěru se ale do jejich souboje zamotali jezdci o kolo zpět a Piastri na vítěze ztratil 2,7 sekundy.

Velká cena Rakouska, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spielbergu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:23:47,693, 2. Piastri (Austr./McLaren) -2,695, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -19,820, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -29,020, 5. Russell (Brit./Mercedes) -1:02,396, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -1:07,754.

Průběžné pořadí MS (po 11 z 24 závodů): 1. Piastri 216, 2. Norris 201, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 155, 4. Russell 146, 5. Leclerc 119, 6. Hamilton 91.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 417, 2. Ferrari 210, 3. Mercedes 209, 4. Red Bull 162, 5. Williams 55, 6. Racing Bulls 36.