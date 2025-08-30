Moto

McLaren vyzrál na domácí hvězdu, v kvalifikaci obsadil první dvě místa

Radek Vičík Radek Vičík
Aktualizováno před 16 hodinami
Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 ovládl McLaren. První byl Oscar Piastri před Landem Norrisem. Domácí hvězda Max Verstappen skončil třetí.
Oscar Piastri, McLaren v kvalifikaci na VC Nizozemska F1 2025
Lando Norris, McLaren v kvalifikaci na VC Nizozemska F1 2025
Max Verstappen, Red Bull v kvalifikaci na VC Nizozemska F1 2025
George Russell, Mercedes v kvalifikaci na VC Nizozemska F1 2025
Fanoušci Maxe Verstappena v kvalifikaci na VC Nizozemska F1 2025 Zobrazit 6 fotografií

Piastri porazil týmového kolegu o pouhých 12 tisícin sekundy. Verstappen na držitele nejlepšího času ztratil 263 tisícin.

V čele se tak seřadili nejlepší tři jezdci aktuálního pořadí světového šampionátu.

Kvalifikační double se v Zandvoortu povedl naposledy Renaultu v roce 1982.

Na nizozemské trati je startovní pozice zvlášť důležitá, protože do první zatáčky je to ze startovní čáry přibližně 220 metrů. Pro porovnání, například v Mexiku je to 800 metrů a v Barceloně jen o 70 metrů méně.

První část boje o pole position byla konečnou pro Lance Strolla, který svůj monopost Aston Martin opřel o svodidla a zůstal bez měřeného času.

Druhá fáze nevyšla podle představ nováčkovi Andreovi Kimimu Antonellimu, jehož na poslední chvíli z top 10 "vyšťouchnul" Fernando Alonso v Aston Martinu.

Za dvojicí McLarenů a Red Bullem si pro senzační čtvrté místo dojel Isack Hadjar za volantem vozu Racing Bulls. Francouz porazil George Russella v Mercedesu i obě Ferrari.

Velká cena Nizozemska startuje v neděli v 15:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Piastri (Austr./McLaren) 1:08,662, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,012, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,263, 4. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -0,546, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,593, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,678.

 
