Pilot formule 1 v Mexiku o vlásek minul muže na trati, tragédii zabránil reflex

před 4 hodinami
Velká cena Mexika formule 1 málem skončila tragédií. Liam Lawson minul na trati o vlásek dva traťové komisaře, kteří vběhli přímo před jeho vůz.
Liam Lawson v Mexiku málem přejel dva muže
Liam Lawson v Mexiku málem přejel dva muže | Foto: Koláž: Aktuálně.cz

Nedělní závod formule 1 v Mexico City se pro Lewise Lawsona z týmu Racing Bulls změnil v okamžik, na který jen tak nezapomene.

Při návratu z boxů vyjel na trať na nových pneumatikách a ve chvíli, kdy se blížil ke druhé zatáčce, spatřil dva traťové komisaře běžet přes trať.

"Mohl jsem je zabít," vybuchl do rádia směrem ke svému závodnímu inženýrovi. "To si děláš srandu? Viděl jsi to? Mohl jsem je zabít, kámo."

Lawson situaci označil za naprosto nepřijatelnou. "Byl jsem právě zpátky na trati na tvrdých pneumatikách a najednou tam byli dva chlapi běžící přede mnou. Téměř jsem jednoho srazil. Upřímně - bylo to tak nebezpečné. Když se závodí, nemůže tam kdokoliv běhat," řekl po závodě.

Zástupci Mezinárodní automobilové federace (FIA) celý případ vyšetřují. Jestli z něj vzejdou nová bezpečnostní opatření, zatím není jasné. Podle oficiálního vyjádření měli traťoví komisaři instrukci být připraveni zasáhnout, jakmile všechna auta projedou rovinku za zatáčkou.

Když ale Lawson po zastávce v boxech vyjel znovu na trať, systém to nezohlednil. Výsledkem byla situace, která mohla skončit katastrofou.

Mladý Australan měl přitom smůlu už na začátku Grand Prix - hned po startu ho trefil Carlos Sainz ve Williamsu, což znamenalo poškozené přední křídlo a nutnost brzké návštěvy boxů.

Celá epizoda znovu otevřela otázku bezpečnosti na trati a koordinace zásahů traťových pracovníků. Lawson se kolizi vyhnul jen díky pohotovému reflexu, ale jak sám řekl, kdyby jeden z nich klopýtl nebo zaváhal, mohlo to dopadnout tragicky.

"Nevím, proč k tomu vlastně došlo. Jistě dostaneme vysvětlení, ale tohle se prostě nesmí opakovat," dodal.

 
