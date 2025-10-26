Moto

Norris udělal další krok ke snížení Piastriho náskoku, v Mexiku vyhrál kvalifikaci

ČTK Sport ČTK, Sport
před 11 hodinami
Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Pětadvacetiletý Brit porazil na okruhu bratrů Rodríguezových o 262 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari, třetí byl další pilot italské stáje Lewis Hamilton. Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu skončil pátý, lídr šampionátu Oscar Piastri byl až osmý.
Lando Norris z McLarenu slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 2025
Lando Norris z McLarenu slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 2025 | Foto: Reuters

Norris navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku. Vybojoval pátou pole position v sezoně a 14. v kariéře. V dnešním závodě může sesadit týmového kolegu Piastriho z vedoucí pozice v šampionátu.

Zatím na něj ztrácí 14 bodů. "Bylo to výborné kolo. Ani nevím, jak jsem to udělal," řekl ve vysílačce Norris.

Ze druhé příčky odstartuje Leclerc. Osmadvacetiletý Monačan se pokusí vybojovat druhé stupně vítězů za sebou, před týdnem byl v Austinu třetí.

Jeho týmový kolega Hamilton zabojuje o první pódium v sezoně a premiérové od letošního příchodu do Ferrari.

Pátý čas zajel Verstappen, který si zkomplikoval boj o čtvrté vítězství z posledních pěti závodů. Na Norrise, od něhož ho dělí v šampionátu na třetí příčce 26 bodů, ztratil 484 tisícin sekundy.

Ještě o tři příčky za ním skončil lídr MS Piastri. Australan zaostal za Norrisem o 588 tisícin.

Dnešní závod začne ve 21:00 SEČ.

Související

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

VC USA 2025: Lando Norris
 
Mohlo by vás zajímat

Drama v Austrálii. Mustang vletěl do bariéry, trosky kosily fotografy

Drama v Austrálii. Mustang vletěl do bariéry, trosky kosily fotografy

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce
motorismus sport Obsah VC Mexika (Mexico City) Formule 1

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
Megakrádež v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska
Zahraničí

Megakrádež v Louvru: Policie zatkla podezřelé, jeden chtěl odletět do Alžírska

Francouzská policie zatkla dva muže, kteří podle ní před týdnem ukradli šperky z Louvru. Klenoty ale zatím nalezeny nebyly.
Aktualizováno před 14 minutami
Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli
1:16
NHL

Pastrňák předčil Nečase, Vejmelka a Dobeš znovu skvěle chytali a vyhráli

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili 3:2 Colorado a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL.
před 16 minutami
55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled
Magazín

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Tříletá Cheryl Grimmer zmizela během bouře z pláže v roce 1970. Pátrání v říjnu 2025 selhalo. Australská záhada trvá už 55 let. Odměna milion dolarů.
před 30 minutami
Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných
Zahraničí

Střelba na univerzitě v Pensylvánii, jeden mrtvý a šest zraněných

K incidentu došlo při setkání absolventů na tradičně černošské univerzitě, která leží asi 70 kilometrů na jihozápad od města Filadelfie.
před 36 minutami
Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi, říká Babiš
Domácí

Odmítám zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi, říká Babiš

Šéf ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou.
Aktualizováno před 39 minutami
Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin dostal hlášení o testu nové rakety a o obklíčení Pokrovsku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami

Salač kvůli technickým problémům v Malajsii nedojel, v Moto3 byla vážná havárie

ediný český účastník mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač nedokončil kvůli technickým problémům Velkou cenu Malajsie Moto2. Hlavní závod v Sepangu vyhrál vicemistr světa Álex Márquez na…
Přečíst zprávu
Další zprávy