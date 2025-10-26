Norris udělal další krok ke snížení Piastriho náskoku, v Mexiku vyhrál kvalifikaci

Norris navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku. Vybojoval pátou pole position v sezoně a 14. v kariéře. V dnešním závodě může sesadit týmového kolegu Piastriho z vedoucí pozice v šampionátu.
Zatím na něj ztrácí 14 bodů. "Bylo to výborné kolo. Ani nevím, jak jsem to udělal," řekl ve vysílačce Norris.
Ze druhé příčky odstartuje Leclerc. Osmadvacetiletý Monačan se pokusí vybojovat druhé stupně vítězů za sebou, před týdnem byl v Austinu třetí.
Jeho týmový kolega Hamilton zabojuje o první pódium v sezoně a premiérové od letošního příchodu do Ferrari.
Pátý čas zajel Verstappen, který si zkomplikoval boj o čtvrté vítězství z posledních pěti závodů. Na Norrise, od něhož ho dělí v šampionátu na třetí příčce 26 bodů, ztratil 484 tisícin sekundy.
Ještě o tři příčky za ním skončil lídr MS Piastri. Australan zaostal za Norrisem o 588 tisícin.
Dnešní závod začne ve 21:00 SEČ.