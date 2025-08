"Jsem mrtvý." Norris vybojoval McLarenu v týmové bitvě jubilejní 200. vítězství

Jubilejní čtyřicátou Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Lando Norris v McLarenu. Britský tým tak získal 200. vítězství v Grand Prix ve své 59 let dlouhé a velmi úspěšné historii.

Norris porazil Oscara Piastriho o sedm desetin sekundy a snížil tak jeho náskok v čele seriálu na devět bodů. Třetí skončil George Russell s Mercedesem.

Oba nejlepší jezdci průběžného pořadí se o první místo na Hungaroringu utkali v samém závěru závodu. Norrisovi sice nevyšel start, ale díky jediné zastávce v boxech se dostal do čela a první příčku už neopustil.

"Jsem mrtvý. Bylo to těžké," lapal po dechu Norris.

"Jednu zastávku jsme vlastně jsme neplánovali, ale po prvním kole to byla asi naše jediná možnost, jak se vrátit do hry. Nevěřil jsem, že nám to přinese vítězství, myslel jsem, že se možná dostaneme na druhé místo," dodal 25letý jezdec.

McLaren v Maďarsku získal vítězství číslo 200 v historii stáje debutující v roce 1966. Před britským týmem podobné mety dosáhlo jen Ferrari.

Po startu si udržel vedení Charles Leclerc s Ferrari před Piastrim. Naopak Norris v prvních zatáčkách přišel hned o dvě pozice a propadl se na páté místo.

Brit brzy předjel Fernanda Alonsa v Aston Martinu, ale na další postup ke svému rivalovi v boji o titul a týmovému kolegovi v jedné osobě si musel počkat.

První zastávky v boxech nic nezměnily na jménu lídra, ale Piastri se celé jedno kolo zdržel za Alonsem. Až pak se mohl snažit výrazně přiblížit za Ferrari.

Norris zůstal na trati výrazně déle a vsadil na jedinou návštěvu mechaniků. Po jejím absolvování se z vedení vrátil na čtvrtou pozici.

Druhé zastávky v boxech odstartoval Leclerc, když Ferrari reagovalo na falešný poplach v depu McLarenu. Piastrimu ale ani tento trik nepomohl posunout se dopředu. Povedlo se mu to až na trati, 20 kol před koncem na konci cílové rovinky.

V té chvíli byla klíčovou otázkou, jak rychle a jestli dokáže dohnat a hlavně předjet lídra závodu. Tím byl díky zvolené strategii stále Norris.

Mezitím frustrovaný Leclerc přišel i o třetí místo, na stupně vítězů se na jeho úkor prodral Russell.

Piastri v závěru několikrát zaútočil na Norrise, ale souboj obou oranžových monopostů skončil lépe pro Brita.

Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 na Hungaroringu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:35,21,000, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,698, 3. Russell (Brit./Mercedes) -21,916, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -42,560, 5. Alonso (Šp./Aston Martin) -59,040, 6. Bortoleto (Braz./Sauber) -1:06,169.

Průběžné pořadí MS (po 14 z 24 závodů): 1. Piastri 284, 2. Norris 275, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 187, 4. Russell 172, 5. Leclerc 151, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 109.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 559, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 236, 4. Red Bull 194, 5. Williams 70, 6. Sauber 51.