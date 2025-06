Verstappen hraje vabank, ale styl jízdy nezmění. Jeden trestný bod a má stopku

Max Verstappen má na kontě 11 trestných bodů a hrozí mu zákaz startu ve formuli 1. Přesto tvrdí, že nehodlá nic měnit.

Obhájce titulu mistra světa se ocitl na tenkém ledě. Ve Verstappenově bodové bilanci na superlicenci svítí jedenáctka a všichni v paddocku vědí, co to znamená.

Pokud dostane ještě jeden trestný bod, bude muset povinně vynechat příští závod.

Přesto se pilot Red Bullu nehodlá měnit. "Proč bych měl? Jsem tady, abych závodil. Nemůžu začít všemu ustupovat," řekl s ledovým klidem novinářům před nedělní Velkou cenou Kanady.

Nizozemec si stojí za tím, že jeho styl je tvrdý, ale férový. A na rozdíl od jiných pilotů prý nemá potřebu se omlouvat za to, jak jezdí.

Verstappen nasbíral trestné body za sérii incidentů v posledních dvou sezonách. Nejnověji za kontakt s Georgem Russellem v Barceloně.

Tam se v závěru závodu natlačil před soupeře z Mercedesu tak, že došlo ke kolizi. Sám později přiznal chybu, i když bez velké lítosti: "Byl to špatný úsudek, nemělo se to stát."

Vedle toho dostal trestné body za zdržování pod virtuálním safety car, kolizi s Landem Norrisem a Oscarem Piastrim z McLarenu nebo nebezpečnou defenzivní jízdu. Na konci června se mu odepíšou dva body, do té doby ale musí jet bezchybně.

Systém trestných bodů v F1 funguje podobně jako u civilních řidičů. Pokud pilot během dvanácti měsíců nasbírá 12 bodů, automaticky dostane stopku na jeden závod.

Není to jen teorie. Vloni kvůli tomu nejel Kevin Magnussen závod v Kanadě. I proto se mnozí domnívají, že Verstappen bude muset zpomalit, jinak riskuje.

Jenže pilot Red Bullu takovou změnu odmítá. Podle něj by změna přístupu vedla k tomu, že ztratí přirozený rytmus a stane se jen stínem sebe sama.

"Závodím tvrdě, jak si myslím, že je správné. Když udělám chybu, uznám ji, ale nebudu měnit svůj přístup kvůli nějaké hrozbě. To není můj styl," řekl Verstappen v Montrealu.

Jeho slova vyvolala smíšené reakce. Část fanoušků mu tleská za upřímnost, jiní upozorňují, že agresivita může brzy přijít Red Bull draho.

Aktuálně Verstappenovi patří třetí místo v celkovém pořadí šampionátu a jeho ztráta na lídra není nepřekonatelná. Ale pokud přijde další chyba - třeba jen drobný kontakt nebo nesprávná reakce v boxech - může ho čekat nucená pauza.

I to ale bere s klidem: "Pokud to přijde, tak to přijde. Nebudu jezdit jako někdo jiný jen proto, že někdo počítá body."

Zatím tedy není na obzoru žádná změna. Verstappen zůstává tvrdý, neústupný a připravený jet dál ve svém stylu. Jestli mu to vyjde, ukáží následující závody.