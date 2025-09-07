Moto

Příliš rychlý Red Bull. Verstappen porazil McLaren, pobavila ho týmová režie rivala

Aktualizováno před 1 hodinou
Max Verstappen v Red Bullu vyhrál jubilejní 75. Velkou cenu Itálie formule 1. Závod v Monze byl nejrychlejší v dosavadní historii seriálu.
Max Verstappen, Red Bull v cíli VC Itálie F1 2025
Oscar Piastri, McLaren a Charles Leclerc, Ferrari ve VC Itálie F1 2025
Fanoušci Ferrari během VC Itálie F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari před VC Itálie F1 2025
Max Verstappen, Red Bull a Lewis Hamilton, Ferrari před VC Itálie F1 2025

Nizozemec startující z pole position vyhrál před dvojicí McLarenů. Druhý Lando Norris ztratil 19,2 sekundy, třetí Oscar Piastri byl o další dvě sekundy pomalejší. Monoposty v oranžové barvě nevyhrály po pěti Grand Prix.

V souboji o titul snížil Norris náskok vedoucího Piastriho na 31 bodů. Verstappen se dál drží na třetí pozici, od Australana v čele ho dělí plných 94 bodů.

"Můžeme být na sebe hrdí, byl to neuvěřitelný víkend," pochvaloval si obhájce titulu.

Ještě před startem musel Nico Hülkenberg do boxů a kvůli technické závadě odstavit svůj Sauber.

Verstappen si po startu pohlídal vedení před Norrisem , který se na startovní rovince na chvíli zatoulal "na trávu". Na třetím místě jel Piastri a čtvrtý Leclerc.

Protože si ale v první šikaně zkrátil dráhu, musel Verstappen předat vedení Norrisovi.

Už ve čtvrtém kole se jméno lídra znovu měnilo. Verstappen v první šikaně vybrzdil Norrise a vrátil se na první pozici. 

Nizozemec si až do zastávek v boxech držel pohodlný náskok a ve 37. okruhu si dojel pro tvrdou směs.

Ve 41. kole skončil souboj Olivera Bearmana a Carlose Sainze juniora tak, že se oba jejich monoposty roztočily. Naštěstí Haas i Williams mohly pokračovat dál.

McLarenu dlouhé vyčkávání a sázka na nejměkčí gumy nevyšla. Navíc Norrisova zastávka v depu byla o něco delší, takže se Piastri rázem ocitl na druhém místě.

Piastri dostal z boxů příkaz pustit Brita před sebe s tím, že pak s ním může bojovat.

Když se to Verstappen dozvěděl z týmového rádia, upřímně se podivil a zasmál: "Jen kvůli tomu, že měl pomalejší zastávku v boxech?"

V cíli pak oslavil 66. vítězství v kariéře.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:13:24,325, 2. Norris (Brit./McLaren) -19,207, 3. Piastri (Austr./McLaren) -21,351, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -25,624, 5. Russell (Brit./Mercedes) -32,881, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -37,449.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 24 závodů): 1. Piastri 324, 2. Norris 293, 3. Verstappen 230, 4. Russell 194, 5. Leclerc 163, 6. Hamilton 117,

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 617, 2. Ferrari 280, 3. Mercedes 260, 4. Red Bull 239, 5. Williams 86, 6. Aston Martin 62.

 
