Britové slavili. V divokém závodě v Silverstonu vyhrál Norris, pomohl mu trest rivala

Lando Norris v Mercedesu vyhrál Velkou cenu Británie formule 1, kterou výrazně ovlivnil déšť.

Domácímu pilotovi v souboji s týmovým kolegou Oscarem Piastrim pomohl desetisekundový trest, který Australan dostal za nevhodnou jízdu za safety car.

"Lepší to už být nemůže. Tady to pro mě všechno začalo. Neuvěřitelný závod, stresující jako vždy. V posledním kole jsem se snažil dívat na diváky, abych si to všechno užil," řekl šťastný vítěz.

Třetí skončil senzačně Nico Hülkenberg se Sauberem. Němec se dočkal "bedny" poprvé ve 239. absolvované Grand Prix kariéry.

"Trvalo to dlouho, že? Dneska panovaly šílené podmínky. Většinu závodu to byl boj o přežití, ale byli jsme připraveni. Udělali jsme správná rozhodnutí, zvolili správné pneumatiky a neudělali žádné chyby," řekl spojený Hülkenberg.

,Miláček britského publika Lewis Hamilton byl čtvrtý, takže v kokpitu Ferrari stále čeká na umístění na stupních vítězů.

Před obhájce titulu Maxe Verstappena v Red Bullu se dostal další nečekaný pilot na čelních pozicích, Lance Stroll s Aston Martinem.

Verstappen se dlouho držel v top 3, ale během restartu za safety car dostal smyk, výrazně se propadl a musel se probíjet kupředu.

Závod výrazně ovlivnilo počasí. Dopoledne v Silverstonu silně pršelo. Trať sice do značné míry oschla, ale většina jezdců nasadila přechodné pneumatiky se vzorkem..

Verstappen si po startu udržel vedení před oběma McLareny a Hamiltonem.

Liam Lawson v prvním kole v plné rychlosti poslal svůj vůz Racing Bulls do svodidel. Kvůli odklízení nepojízdného auta byl vyhlášen virtuální safety car.

Ten následoval o chvíli později další, aby pořadatelé posbírali kousky, které uletěly ze Sauberu Gabriela Bortoleta.

V osmém kole, když se konečně znovu závodilo, Piastri zužitkoval svoji rychlost a ujal se vedení.

V 11. kole začalo hustě pršet. Verstappen udělal chybu a přišel záhy také o druhé místo ve prospěch Norrise. Brit ale v boxech při výměně gum proti pilotu Red Bullu ztratil téměř tři sekundy a Nizozemec se tak vrátil na druhou pozici.

Hustý liják přiměl ředitelství závodu, aby na trať vyslal safety car. Restart na pořadí v čele nezměnil, Piastri ve stříkající vodě od kol záhy zmizel z Verstappenova dohledu.

Radost ze závodění vydržela jen chvíli. Isack Hadjar boural a Racing Bulls tak byl dnes mimo hru. Jezdci tak znovu kroužili za safety car.

Další restart totálně nevyšel Verstappenovi. V reakci na Piastriho náhlé zpomalení příliš šlápnul na plyn, dostal smyk a rázem se propadl mimo bodovanou desítku. Australan dostal za svůj riskantní manévr 10sekundový trest.

Asfalt osychal velmi pomalu, což nijak nebránilo McLarenům kralovat v čele. Za nimi se ale rozhořel lítý boj o poslední pozici na stupních vítězů.

Dlouho se na ní držel Stroll. Toho ale předjel jiný zelený vůz, Sauber pilotovaný Hülkenbergem.

Na mokré trati se doslova jako ryba ve vodě cítil Hamilton, který stíhal Němce v Sauberu. Na předjetí to ale nestačilo.

Piastri si deset sekund počkal v depu, a až pak mohli mechanici nasadit střední směs. Na trať se Australan vrátil na druhém místě. Norris pak v klidu absolvoval svoji návštěvu boxů a zůstal mu pětisekundový náskok.

Nadšení fanoušci mohli v cíli oslavit první Norrisovo domácí vítězství a double domácí oranžové stáje.

Brit v průběžném pořadí snížil náskok lídra Piastriho na pouhých osm bodů.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu: 1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:15,735, 2. Piastri (Austr./McLaren) -6,812, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -34,742, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -39,812, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -56,781, 6. Gasly (Fr./Alpine) -59,857.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 24 závodů): 1. Piastri 234, 2. Norris 226, 3. Verstappen 165, 4. Russell (Brit./Mercedes) 147, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 119, 6. Hamilton 103.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 460, 2. Ferrari 222, 3. Mercedes 210, 4. Red Bull 172, 5. Williams 59, 6. Sauber 41.