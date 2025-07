Tak dlouhé čekání na trofej a „neuvěřitelný Hulk“ si odnesl jen kostičky z lega

Nico Hülkenberg poprvé v životě vystoupal na pódium ve formuli 1. Za to dostal trofej vytvořenou z populární stavebnice.

Patnáct let, dvě stovky startů a pověst muže, který má k pódiu vždy blízko, ale nikdy ne dost. Na to všechno mohl v neděli v Silverstonu Nico Hülkenberg zapomenout a konečně vystoupat na stupně vítězů.

Jako třetí nejlepší muž chaotické britské Velké ceny si vysloužil ovace tribun - a z rukou pořadatelů převzal trofej, která jako by vypadla z dětského pokoje. Byla totiž z kostek lega.

"Čekal jsem, že když už tohle přijde, dostanu něco legendárního. Ale tohle? Tohle si postavím doma ještě dvakrát," smál se 36letý Němec s legračně tvarovanou stavebnicí v ruce.

Jeho slova zachytili reportéři BBC, zatímco na sociálních sítích už se začaly šířit vtipy. Na jednom z nich se vedle Hamiltona a Verstappena tyčil plastový panáček s číslem 27 a nápisem: "Legendární trpělivost. A trofej z hračkárny."

Kdyby se to stalo někomu jinému, mohlo by to vypadat jako vtípek osudu. Ale u Hülkenberga to byla v jistém smyslu dokonalá tečka. Pilot, kterému média roky říkala "specialista na čtvrtá místa", "věčný náhradník" nebo prostě jen "Hulk", si po 239 závodech konečně stoupl na "bednu".

Stihl to dřív, než mu došly závody - ale ne dřív, než FIA stačila vyměnit tradiční poháry za kreativní designérský experiment.

"Je to zvláštní. Tisíckrát jsem si představoval, jaké to bude stát na pódiu. Ale tohle je ještě lepší, než jsem si myslel," řekl Hülkenberg a bylo vidět, že má co dělat, aby mu hlas nezměkl.

V deštivém Silverstonu dojel třetí po bezchybné jízdě. Po startu z 19. příčky zdolal téměř všechny rivaly včetně pilotů Ferrari i Mercedesu.

O titul už dávno nebojuje, ale jeho výkony letos pravidelně budí respekt. Tentokrát to byl dokonalý mix zkušeností, strategické trpělivosti a schopnosti přežít v závodě, kde jiní ztráceli nervy.

A pak to přišlo. Zastavil v boxech, vylezl z kokpitu a poprvé v kariéře nezamířil do paddocku, ale k pódiu. Davy skandovaly jeho jméno.

Britští fanoušci nadšeně tleskali, přestože Němec porazil jejich miláčka Hamiltona.

A když mu do ruky vtiskli plastovou trofej připomínající dětskou lampu, usmál se. "Já bych si býval snad i poplakal, kdyby to nebylo tak vtipné," přiznal později.

Sama společnost Lego okamžitě na svých sítích připomněla, že je oficiálním partnerem letošní Velké ceny Británie. A že se Hülkenberg (spolu s piloty McLarenu Landem Norrisem a Oscarem Piastrim) stal prvním jezdcem formule 1, který si odnesl jejich limitovanou trofej.

"Možná ji ani nerozložím," napsal pilot na svůj Instagram pod fotku s popiskem: "Zasloužené kostky."

Formule 1 je sport, kde se často řeší milimetry, data a simulace. Ale občas připraví moment, který zcela přesahuje závodní trať. Hülkenbergovo třetí místo nebylo o tom, že by měl nejrychlejší auto - měl jen nejlepší den za mnoho let.

Když déšť udělal z Velké ceny loterii, Hülkenberg a tým Sauber vsadili správně. Přezuli včas, nezmatkovali a nevypadli ze hry. A závodník s přezdívkou Hulk si v závěrečných kolech udržel pozici před sedminásobným šampionem Lewisem Hamiltonem, který na něj dorážel s rozjetým Ferrari.

"Nico ukázal, že zkušenosti nejsou jen fráze. Když bylo potřeba zůstat v klidu, zůstal. Když měl zabrat, zabral. A když už se vezl na pódiu, usmíval se jako dítě," řekl o něm šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley.

Kouzlo toho momentu umocnilo, že právě Hülkenberg byl dlouhá léta příkladem tak trochu tragikomické postavy formule 1 - rychlý, talentovaný, ale vždycky těsně mimo.

Pódiu se několikrát přiblížil, někdy vinou strategie, jindy selhání techniky nebo vlastní chyby. Vždycky si ale udržel tvář profesionála a nikdy si nestěžoval. "Tohle je jako splněný sen, o kterém už jsem skoro přestal snít," pronesl při rozhovoru s německou televizí RTL.

A co bude dál? Němec, kterému v příštím roce u Sauberu (to se už promění v tovární tým Audi) vyprší smlouva, zatím neplánuje končit. "Teď si tu trofej postavím doma na krb. A doufám, že za pár týdnů přidám další. Třeba už i kovovou."