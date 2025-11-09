Moto

Karta se dál obrací. Norris vyhrál i hlavní závod, Piastriho zbrzdil trest

před 1 hodinou
Lando Norris v McLarenu vyhrál v Sao Paulu i hlavní závod a navýšil své vedení v čele seriálu.
Lando Norris, McLaren ve VC Brazílie F1 2025
Poškozené Ferrari Charlese Leclerca ve VC Brazílie F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes ve VC Brazílie F1 2025
Max Verstappen, Red Bull ve VC Brazílie F1 2025
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes a Charles Leclerc, Ferrari ve VC Brazílie F1 2025 Zobrazit 11 fotografií

Brit v Sao Paulu zopakoval triumf ze včerejšího sprintu. "Byl to úžasný závod. Skvělá trať, výborní fanoušci. Zažil jsem perfektní víkend," liboval si v cíli Norris.

Druhý dojel nováček Andrea Kimi Antonelli s Mercedesem a zaznamenal nejlepší výsledek své dosavadní kariéry.

Max Verstappen v Red Bullu předvedl skvělou stíhací jízdu. Po startu z boxů ho v cíli odmávali na třetím místě.

Norrisův největší rival, týmový kolega Oscar Piastri, dostal desetivteřinový trest a obsadil páté místo. Rozdíl mezi oběma soupeři o korunu krále F1 narostl na 24 bodů ve prospěch Brita. Verstappen navíc ztrátu za Piastrim snížil na 25 bodů.

Norris si po startu udržel vedení před Antonellim a Leclercem. Nepovedený domácí víkend završil nováček Gabriel Bortoleto havárií už v prvním kole. Kvůli bouračce pilota Sauberu vyjel na trať safety car.

Restart vyšel znovu nejlépe Norrisovi, ale Piastri v první zatáčce vytlačil Antonelliho, který pak poslal Leclerca do smyku. Pro pilota Ferrari to znamenalo konec nadějí na úspěch.

Piastri se chvíli držel těsně za Norrisem, ale Brit si vytvořil dostatečný náskok, aby ho rival nemohl předjet s pomocí DRS.

Navíc Piastri dostal za zavinění havárie po restartu Grand Prix desetivteřinový trest, který si odpykal při zastávce v boxech. Po ní se propadl až na osmou pozici.

Australan se sice dokázal posunout na pátou pozici, ale jeho ztráta na čelo šampionátu se přesto znovu zvýšila.

Velká cena Sao Paula, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:32:01,596, 2. Antonelli (It./Mercedes) -10,388, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -10,750, 4. Russell (Brit./Mercedes) -15,267, 5. Piastri (Austr./McLaren) -15,749, 6. Bearman (Brit./Haas) -29,630.

Průběžné pořadí MS (po 21 z 24 závodů): 1. Norris 390, 2. Piastri 366, 3. Verstappen 341, 4. Russell 276, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 214, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 148.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 756, 2. Mercedes 398, 3. Red Bull 366, 4. Ferrari 362, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 82.

