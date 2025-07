Jde vyhrávat i bez Hornera. Verstappen ovládl téměř domácí sprint

Sprint v rámci Velké ceny Belgie formule 1 vyhrál Max Verstappen v Red Bullu. Rakouský tým triumfoval poté, co byl odvolán jeho dlouholetý boss Christian Horner a nahradil ho Francouz Laurent Mekies.

Verstappen se narodil v belgickém Hasseltu, tedy asi 65 km vzdušnou čárou od okruhu ve Spa-Francorchamps. Závodí ale s nizozemskou licencí.

"Držel jsem za sebou rychlejší auta, takže jsme musel jet nad limit. Správa pneumatik šla stranou. Jel jsem prostě 15 kvalifikačních kol," prohlásil vítěz.

Pilot Red Bullu porazil Oscara Piastriho v McLarenu o 753 tisícin sekundy, třetí Lando Norris ve druhém oranžovém voze ztratil na vítěze 1,4 sekundy.

Do sprintu odstartovalo pouze 19 vozů, protože tým Alpine nedokázal najít příčinu úniku kapaliny z vozu Pierra Gaslyho. Ten se vydal na trať až ve třetím kole, ale pak stejně zajel zpět do boxů.

Piastri sice výborně odstartoval, ale už v prvním kole se před něj dostal Verstappen. Pozici ztratil také Norris, kterého o třetí místo připravil Charles Leclerc s Ferrari.

"Vyšlo to opravdu skvěle. Byla to jediná příležitost, jak se dostat dopředu, a my ji využili," popsal pilot Red Bullu klíčový okamžik závodu.

Brit se na imaginární stupně vítězů vrátil ve čtvrtém kole. A zdálo se, že to bude jediná změna v čelních pozicích sprintu vypsaného na 15 kol.

Pět okruhů před koncem se však vytvořila tříčlenná vedoucí skupina, když Verstappena pronásledovaly oba oranžové monoposty.

To bylo ale od pilotů McLarenu všechno a Nizozemec mohl oslavit už dvanácté vítězství ve sprintu v kariéře.

Piastri navýšil své vedení v čele seriálu před Norrisem na devět bodů. Třetí Verstappen ztrácí dalších 52 bodů.

Dnešní program ve Spa-Francorchamps pokračuje v 16:00 kvalifikací na hlavní Velkou cenu. Ta je na programu zítra od 15:00.

Velká cena Belgie, závod mistrovství světa vozů formule 1 ve Spa-Francorchamps:

Sprint: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 26:37,997, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,753, 3. Norris (Brit./McLaren) -1,414, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -10,176, 5. Ocon (Fr./Haas) -13,789, 6. Sainz (Šp./Williams) -14,964.

Průběžné pořadí MS: 1. Piastri 241, 2. Norris 232, 3. Verstappen 173, 4. Russell (Brit./Mercedes) 147, 5. Leclerc 124, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 103.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 473, 2. Ferrari 227, 3. Mercedes 210, 4. Red Bull 180, 5. Williams 62, 6. Sauber 41.

16:00 kvalifikace.