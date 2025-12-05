Moto

Velké finále je tu. McLaren v boji s Verstappenem přiznal i týmovou režii

Aktualizováno před 6 hodinami
Tři piloti, 25 bodů pro vítěze a jediný závod, který rozhodne o mistrovi světa. V Abú Zabí se v neděli rozjede poslední Grand Prix letošní sezony.
Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri před VC Abú Zabí F1 2025
Max Verstappen, Lando Norris a Oscar Piastri před VC Abú Zabí F1 2025 | Foto: Reuters

Večer před startem závodního víkendu bylo v paddocku okruhu Yas Marina zvláštní ticho. Nebyl to strach, spíš směs soustředění, klidu a napětí, které se mezi týmy šířilo jako elektrický proud.

Lando Norris, Max Verstappen a Oscar Piastri dorazili na speciální tiskovou konferenci každý s jinou energií. Přesto je spojovala jedna věc: vědomí, že některému z nich se během několika desítek kol splní sen, zatímco dva budou muset přijmout porážku.

Norris z McLarenu  vede šampionát se 408 body a působí, jako by šlo o běžný závodní víkend. "Jinak se nic nemění. Práce, přístup, všechno zůstává stejné," prohlásil s typickým klidem. V pozadí je ale jasné, že právě on může ztratit nejvíc. Jediná chyba, dvě nepovedené zatáčky, a výhoda je pryč.

Obhájce titulu Max Verstappen přijel do Abú Zabí jako pilot, který ucítil čerstvou krev. Po výhře v Kataru a po dlouhém stíhání čela ví, že může znovu udeřit. "Pro mě je všechno tady bonus. Nemám co ztratit," prohlásil pilot Red Bullu.

Čtyři tituly v kapse mu dodávají chladnou jistotu, ale ani ta neznamená, že by soupeřům nechal prostor zadarmo.

Oscar Piastri ztrácí šestnáct bodů a bere roli outsidera, kterého je lepší nepodceňovat. "Všechno je otevřené," řekl. "My máme v McLarenu jasnou filozofii - závodíme fér, oba."

Jeho scénář je jasný: potřebuje perfektní víkend, žádné chyby, ideálně maximum bodů. Pak může překvapit způsobem, který historii F1 zažila už několikrát.

Proč je cítit taková nervozita? Protože podobná situace tu dlouho nebyla. Naposledy bojovali o titul tři piloti v roce 2010. Navíc jde o finále pod světly na okruhu, který o sobě umí dát vědět strategickými zvraty, nočními podmínkami i výběrem pneumatik.

Norris si to uvědomuje. "Mám nejvíc co ztratit," přiznal. Chce jet čistě a spoléhat na konzistenci, jenže ve finále často rozhodne ten, kdo se nebojí jít na hranu.

Verstappen se opírá o vlastní comeback. V létě ztrácel víc než sto bodů, pak rozjel sérii vítězství a začal tlačit soupeře ke zdi. A není jisté, že Norris projede první kolo bez kontaktu. U Verstappena se dá čekat útok v okamžiku, kdy to bude nejvíc bolet.

Piastri sází na racionální přístup. Aby měl šanci, musí vyhrát a doufat, že se Norris nedostane na stupně vítězů. V praxi to znamená jediné: kvalifikace bez chyby, čistý závod, dobře načasovaný pit-stop a špetku štěstí v pravou chvíli.

McLaren původně odmítal týmovou režii. Dnes dopoledne ale šéf týmu Zak Brown otočil. "Během víkendu budeme k oběma jezdcům přistupovat stejně. Ale pokud bude ve Velké ceně jasné, že jeden má šanci a druhý ne, uděláme vše pro to, abychom vyhráli titul.".

Znovu mohou rozhodnout případné technické problémy, zahřátí pneumatik na optimální teplotu a nepředvídatelná povaha okruhu Yas Marina.

Můžete mít tisíc simulací, ale finálový závod si často dělá věci po svém. Někdy rozhodne odvaha, jindy chladná hlava, občas prostě náhoda.

Velké finále dramatické sezony přichází. Žádné body, žádné jistoty. Jen tři jezdci, tři příběhy a jeden titul, který čeká na svého majitele. A i když svět sleduje, kdo vyhraje, to největší drama se odehraje v tichu kokpitu během jediného závodu.

Jak může boj o titul dopadnout

Norrisovi stačí stupně vítězů. Pokud dojede nejhůř třetí, získá první mistrovský titul bez ohledu na soupeře.

Verstappen musí vyhrát a doufat, že Norris nebude lepší než čtvrtý. Když to vyjde, Nizozemec se znovu vrátí na vrchol.

Piastri potřebuje vítězství a zároveň to, aby Norris skončil mimo pódium. Jen tak může Australan dosáhnout na svůj první titul.

 
