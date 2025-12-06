Moto

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Radek Vičík Radek Vičík
před 45 minutami
Kvalifikaci na rozhodující závod sezony F1 v Abú Zabí vyhrál.Max Verstappen v Red Bullu. Za ním skončili oba jezdci McLarenu - Lando Norris a Oscar Piastri.
Partnerka Kelly Piquetoá líbá Maxe Verstappen po vítězství v kvalifikaci na VC Abú Zabí 2025
Lando Norris, McLaren v kvalifikaci na VC Abú Zabí 2025
Oscar Piastri, McLaren v kvalifikaci na VC Abú Zabí 2025
Max Verstappen, Red Bull v kvalifikaci na VC Abú Zabí 2025
Lewis Hamilton, Ferrari v kvalifikaci na VC Abú Zabí 2025 Zobrazit 6 fotografií

Jen toto trio má při maximálním možném zisku 25 bodů reálnou šanci stát se mistrem světa. Vedoucí Norris má 408 bodů, Verstappen na druhé pozici ztrácí 12 bodů a třetí Piastri 16.

"Samozřejmě jsme nesmírně šťastní, že jsme na prvním místě. To je jediné, co v současné situaci můžeme dělat," řekl v cíli spokojený Verstappen. Toho může těšit statistika, že posledních deset Velkých cen v Abú Zabí vyhrál jezdec startující z pole position.

"Poslední kolo v závěrečné části kvalifikace bylo docela dobré, už tam toho moc vylepšit nešlo. Max vypadal v tréninku při dlouhých jízdách velmi rychlý, uvidíme, jak moc bude zítra rozhodující rychlost," zafilozofoval si Piastri.

McLaren už má jistý zisk Poháru konstruktérů před Mercedesem a týmem Red Bull.

Trápení Lewise Hamiltona na konci sezony pokračovalo i dnes. Pilot Ferrari po havárii v dopoledním tréninku vypadl už potřetí po sobě hned v první části kvalifikace.

Velká cena Abú Zabí, která rozhodne o letošním šampionovi, startuje na okruhu Yas Marina v neděli ve 14:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22,207, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,201, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,230, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,438, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,523, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,695.

 
