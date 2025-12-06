Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Jen toto trio má při maximálním možném zisku 25 bodů reálnou šanci stát se mistrem světa. Vedoucí Norris má 408 bodů, Verstappen na druhé pozici ztrácí 12 bodů a třetí Piastri 16.
"Samozřejmě jsme nesmírně šťastní, že jsme na prvním místě. To je jediné, co v současné situaci můžeme dělat," řekl v cíli spokojený Verstappen. Toho může těšit statistika, že posledních deset Velkých cen v Abú Zabí vyhrál jezdec startující z pole position.
"Poslední kolo v závěrečné části kvalifikace bylo docela dobré, už tam toho moc vylepšit nešlo. Max vypadal v tréninku při dlouhých jízdách velmi rychlý, uvidíme, jak moc bude zítra rozhodující rychlost," zafilozofoval si Piastri.
McLaren už má jistý zisk Poháru konstruktérů před Mercedesem a týmem Red Bull.
Trápení Lewise Hamiltona na konci sezony pokračovalo i dnes. Pilot Ferrari po havárii v dopoledním tréninku vypadl už potřetí po sobě hned v první části kvalifikace.
Velká cena Abú Zabí, která rozhodne o letošním šampionovi, startuje na okruhu Yas Marina v neděli ve 14:00 SEČ.
Kvalifikace na Velkou cenu Abú Zabí, závěrečný závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22,207, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,201, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,230, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,438, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,523, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -0,695.