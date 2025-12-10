Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor

Marko, 82letý bývalý rakouský pilot a dlouholetý vlivný muž Red Bullu, oznámil, že končí. Řekl, že po ztrátě titulu jezdců nastal "správný okamžik ukončit dlouhou, intenzivní a úspěšnou kapitolu".
Ve světě F1 začínal jako jezdec. Na začátku sedmdesátých let odjel devět Velkých cen, ale po těžkém zranění v roce 1972 přišel o oko a kariéra tím skončila.
S Red Bullem se spojil v roce 1999, kdy přesvědčil tehdejšího majitele Dietricha Mateschitze k založení juniorského programu. Ten pod Markovým vedením vychoval řadu hvězd, včetně Sebastiana Vettela, Daniela Ricciarda nebo Maxe Verstappena.
Jeho role byla zásadní. Mladí piloti se pod ním buď rychle prosadili, nebo skončili. Program Red Bullu byl nemilosrdný: kdo nesplnil očekávání, přišel o smlouvu. Tým si tak držel vysokou kvalitu a mohl sázet na největší talenty, aniž by ho brzdily dlouhé závazky.
Tento přístup však měl i odvrácenou stranu. Marko si vybudoval pověst muže, který chyby netoleruje. Do F1 přiváděl nadějné, ale často nezralé jezdce a jeho tvrdý styl budil respekt i obavy. Byl účinný, ale někdy až příliš ostrý.
Úspěchy Akademie Red Bullu
Absolventi Akademie Red Bullu pod vedením Helmuta Marka nasbírali ve formuli 1 mimořádné úspěchy. Společně získali 8 titulů mistra světa, připsali si 118 vítězství ve Velkých cenách a vybojovali 96 pole position. Tyto statistiky jen podtrhují, jak zásadní roli sehrála akademie při výchově světových šampionů i dlouhodobých opor startovního pole.
Pod jeho dohledem získal Red Bull osm titulů jezdců a šest Pohárů konstruktérů. Právě díky jeho oku pro talent a neústupnosti se stal tým líhní světových šampionů.
Kariéru ale provázely i kontroverze. V roce 2023 čelil kritice kvůli výroku na adresu Sergia Péreze, když spojil jeho původ s "menší mentální stabilitou". Později uznal, že takové srovnání bylo chybné.
Napětí rostlo i uvnitř samotného Red Bullu. Marko se letos dostal do sporu s vedením poté, co bez schválení podepsal smlouvu s mladým talentem Alexem Dunnem. Když byla později zrušena, tým musel platit kompenzaci v řádu stovek tisíc eur.
Mluvilo se také o jeho postupné izolaci. Nové vedení kolem Olivera Mintzlaffa prosazovalo mírnější styl řízení. Po odchodu Christiana Hornera to byl další signál změny kurzu.
Ke kritice přispěly i starší zvěsti o nápadu "nechat covid projít" jezdeckým polem jako formu přirozeného výběru. Nikdy nebyly potvrzené, ale pro mnohé zapadaly do obrazu člověka, který byl ochoten zajít dál než ostatní, aby udržel disciplínu.
Jeho odchod tak není jen personální změna. Uzavírá se éra tvrdé selekce, absolutní kontroly a výkonu za každou cenu. Pro Red Bull i celou F1 to může být příležitost k úpravě hodnot a stylu vedení.
Marko říká, že odchází s hrdostí na to, co pomáhal vybudovat: "Byla to krásná doba." Jestli Red Bull zůstane stejně silný i bez jeho pevné ruky, ukážou až další sezony.
Markovi "absolventi" ve formuli 1:
Christian Klien
Vitantonio Liuzzi
Scott Speed
Sebastian Vettel*
Sébastien Buemi
Jaime Alguersuari
Jean-Eric Vergne
Daniel Ricciardo
Daniil Kvjat
Max Verstappen*
Carlos Sainz Jr.
Pierre Gasly
Brendon Hartley
Alexander Albon
Juki Cunoda
Liam Lawson
Isack Hadjar
Arvid Lindblad
Pozn.: * - čtyřnásobný mistra světa