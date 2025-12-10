Moto

Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor

Radek Vičík Radek Vičík
před 14 minutami
Po dvaceti letech vlivu v paddocku F1 odchází Helmut Marko z týmu F1 Red Bull - tvrdý vychovatel jezdců a zároveň člověk, který výrazně formoval éru dominance týmu.
F1, VC Las Vegas 2023: Helmut Marko, Lindsey Vonnová a Christian Horner
F1: Christian Horner a Dr. Helmut Marko, Red Bull
Christian Horner, Helmut Marko a Max Verstappen v boxech týmu F1 Red Bull
Dr. Helmut Marko z Red Bullu slaví po VC Japonska titul mistra světa F1, který získal Max Verstappen
Max Verstappen a Dr. Helmut Marko Zobrazit 11 fotografií

Marko, 82letý bývalý rakouský pilot a dlouholetý vlivný muž Red Bullu, oznámil, že končí. Řekl, že po ztrátě titulu jezdců nastal "správný okamžik ukončit dlouhou, intenzivní a úspěšnou kapitolu".

Ve světě F1 začínal jako jezdec. Na začátku sedmdesátých let odjel devět Velkých cen, ale po těžkém zranění v roce 1972 přišel o oko a kariéra tím skončila.

S Red Bullem se spojil v roce 1999, kdy přesvědčil tehdejšího majitele Dietricha Mateschitze k založení juniorského programu. Ten pod Markovým vedením vychoval řadu hvězd, včetně Sebastiana Vettela, Daniela Ricciarda nebo Maxe Verstappena.

Jeho role byla zásadní. Mladí piloti se pod ním buď rychle prosadili, nebo skončili. Program Red Bullu byl nemilosrdný: kdo nesplnil očekávání, přišel o smlouvu. Tým si tak držel vysokou kvalitu a mohl sázet na největší talenty, aniž by ho brzdily dlouhé závazky.

Tento přístup však měl i odvrácenou stranu. Marko si vybudoval pověst muže, který chyby netoleruje. Do F1 přiváděl nadějné, ale často nezralé jezdce a jeho tvrdý styl budil respekt i obavy. Byl účinný, ale někdy až příliš ostrý.

Úspěchy Akademie Red Bullu

Absolventi Akademie Red Bullu pod vedením Helmuta Marka nasbírali ve formuli 1 mimořádné úspěchy. Společně získali 8 titulů mistra světa, připsali si 118 vítězství ve Velkých cenách a vybojovali 96 pole position. Tyto statistiky jen podtrhují, jak zásadní roli sehrála akademie při výchově světových šampionů i dlouhodobých opor startovního pole.

Pod jeho dohledem získal Red Bull osm titulů jezdců a šest Pohárů konstruktérů. Právě díky jeho oku pro talent a neústupnosti se stal tým líhní světových šampionů.

Kariéru ale provázely i kontroverze. V roce 2023 čelil kritice kvůli výroku na adresu Sergia Péreze, když spojil jeho původ s "menší mentální stabilitou". Později uznal, že takové srovnání bylo chybné.

Napětí rostlo i uvnitř samotného Red Bullu. Marko se letos dostal do sporu s vedením poté, co bez schválení podepsal smlouvu s mladým talentem Alexem Dunnem. Když byla později zrušena, tým musel platit kompenzaci v řádu stovek tisíc eur.

Mluvilo se také o jeho postupné izolaci. Nové vedení kolem Olivera Mintzlaffa prosazovalo mírnější styl řízení. Po odchodu Christiana Hornera to byl další signál změny kurzu.

Ke kritice přispěly i starší zvěsti o nápadu "nechat covid projít" jezdeckým polem jako formu přirozeného výběru. Nikdy nebyly potvrzené, ale pro mnohé zapadaly do obrazu člověka, který byl ochoten zajít dál než ostatní, aby udržel disciplínu.

Jeho odchod tak není jen personální změna. Uzavírá se éra tvrdé selekce, absolutní kontroly a výkonu za každou cenu. Pro Red Bull i celou F1 to může být příležitost k úpravě hodnot a stylu vedení.

Marko říká, že odchází s hrdostí na to, co pomáhal vybudovat: "Byla to krásná doba." Jestli Red Bull zůstane stejně silný i bez jeho pevné ruky, ukážou až další sezony.

Markovi "absolventi" ve formuli 1:

Christian Klien
Vitantonio Liuzzi
Scott Speed
Sebastian Vettel*
Sébastien Buemi
Jaime Alguersuari
Jean-Eric Vergne
Daniel Ricciardo
Daniil Kvjat
Max Verstappen*
Carlos Sainz Jr.
Pierre Gasly
Brendon Hartley
Alexander Albon
Juki Cunoda
Liam Lawson
Isack Hadjar
Arvid Lindblad
Pozn.: * - čtyřnásobný mistra světa

Související

Norrisův titul se zrodil z tiché oběti, kterou svět téměř nevidí

Lando Norris z McLarenu slaví spolu s matkou titul mistra světa F1 2025
 
Mohlo by vás zajímat

Norrisův titul se zrodil z tiché oběti, kterou svět téměř nevidí

Norrisův titul se zrodil z tiché oběti, kterou svět téměř nevidí

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1

"Už jsem dlouho neplakal." Norris emotivně oslavil titul mistra světa formule 1
32 fotografií

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Verstappen si vytvořil nejlepší pozici do finále sezony, vyhrál kvalifikaci

Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru

Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru
motorismus sport Obsah Red Bull Racing F1 - Oracle Red Bull Racing Max Verstappen Helmut Marko Formule 1

Právě se děje

před 14 minutami
Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor
Motorismus

Vychoval šampiony, ale řešil i covidové "nápady“. Red Bull opouští jeho mentor

Po dvaceti letech vlivu v paddocku F1 odchází Helmut Marko z týmu F1 Red Bull - tvrdý vychovatel jezdců.
před 20 minutami
Amazon ve sporu o ušlé daně zaplatí Itálii půl miliardy eur. Chce se vyhnou soudu
Zahraničí

Amazon ve sporu o ušlé daně zaplatí Itálii půl miliardy eur. Chce se vyhnou soudu

Amazon tvrdí, že investiční atraktivitu Itálie snižují "nepředvídatelné normativní prostředí, nepřiměřené sankce a zdlouhavé trestněprávní řízení".
před 40 minutami
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody
Zahraničí

ŽIVĚ
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?
Domácí

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Turistů máme víc než před rokem, ale Němce jsem tady letos tolik neviděl," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí.
před 1 hodinou
Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA
Fotbal

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
před 1 hodinou
Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina
Zahraničí

Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit spisy v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány
Domácí

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
Další zprávy