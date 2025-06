Adiós Imola, hola Madrid. Verstappen i Alonso mají o změně v kalendáři F1 jasno

Odepisovat historickou Imolu? Mezi fanoušky formule 1 to vře. I piloti mají jasno: trať s duší mizí, přichází betony a neznámá budoucnost.

Ne že by kalendář formule 1 na rok 2026 překvapil - spekulace kolovaly měsíce. Ale až oficiální potvrzení, že Imola mizí a Španělsko dostane druhý závod v Madridu, rozpoutalo v paddocku i na sociálních sítích lavinu emocí. A rozhodně ne jen pozitivních.

"Ztrácíme něco výjimečného. Imola byla trať, kde člověk cítil historii v každém metru," posteskl si Max Verstappen.

Jezdec Red Bullu patřil mezi nejhlasitější kritiky změny. Ne snad že by nový madridský okruh nenabízel potenciál. Podle něj ale nenahradí to, co Imola představovala. "Byla to výzva, měla rytmus, atmosféru… a hlavně duši."

A podobně to vidí i další. Fernando Alonso, jemuž v Itálii kdysi zpívali oslavné chorály, byl po oznámení změny zdrženlivý, ale přece jen poznamenal: "Z Madridu mám radost jako Španěl. Ale jako závodník vím, že některé tratě by prostě měly zůstat navždy."

Na sociálních sítích to ale bouchlo víc než v poslední šikaně před cílovou rovinkou. "Měníte šampaňské za sangrii, ale z plastového kelímku," napsal jeden fanoušek.

Jiný přidal: "Madrid možná přinese hezké obrázky, ale závodit se má na okruzích, ne mezi výstavními halami."

Právě ulice kolem výstaviště IFEMA mají být dějištěm nové Grand Prix Španělska. Trať, kterou někteří přezdívají "Madring", zatím nikdo pořádně nezná. Její podobu prezentovala F1 jen na vizualizacích, v nichž se formule míhají mezi futuristickými budovami a skleněnými stěnami. Pro fanoušky nostalgie ale tenhle obrázek moc atraktivní není.

Analytik Sky Sports Martin Brundle byl ještě ostřejší: "Imolu jsme možná občas kritizovali za závody, kde se tolik nepředjíždělo. Ale aspoň jsme věděli, kde jsme. Madrid? To je zatím powerpoint. Ne trať."

Naopak vedení formule 1 je nadšené. Boss šampionátu Stefano Domenicali mluví o "vstupu do nové éry" a Madrid má podle něj přinést vzrušení, moderní přístup i logistickou úlevu.

To je argument číslo jedna. Díky nové geografii kalendáře se totiž dá snadněji plánovat přesun materiálu i personálu.

Jenže tradice je věc druhá. Itálie sice stále bude mít Grand Prix - Monza zůstává -, ale ztráta Imoly bolí. Zvlášť když si uvědomíme, co všechno tenhle okruh zažil. Smrt Ayrtona Senny. Legendární souboje bratří Schumacherů. A nedávné vítězství Verstappena v dešti, které mu skoro vyneslo přezdívku "pan Imola".

George Russell z Mercedesu řekl vše podstatné jednou větou: "Víte, ono se dá jet rychle i na trati, která nemá žádné srdce. Ale proč bychom to měli chtít?"

A tak se kalendář na rok 2026 objevil jen on-line, ale už vyvolal vlnu vášní. Madrid je na papíře novým přírůstkem - v očích mnohých ale zatím spíš vetřelcem. Zda přesvědčí o svém místě mezi legendami, ukáže až září příštího roku.

Ale jedno je jisté: Imola už tam nebude. A nebude to jen tak.