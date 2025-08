Naznačuje Hamilton konec kariéry? Ve formuli 1 je možné vše, ale Brit má silnou vůli

Lewis Hamilton prožívá ve Ferrari možná nejhorší sezonu své kariéry. Po dalším zklamání v Maďarsku však sedminásobný šampion odmítá úvahy o konci.

Jen málokdy v minulosti se stalo, aby Lewis Hamilton tak otevřeně pochyboval o sobě samém. Po bezútěšném vystoupení v Maďarsku sedminásobný mistr světa dokonce prohlásil, že je "k ničemu", a navrhl, že by Ferrari mělo "vyměnit jezdce".

Okamžitě se rozvířily debaty, zda tím naznačuje i možný konec kariéry. Ve formuli 1 je sice možné všechno, ale Hamilton reálně nic takového neplánuje. Navíc jeho povaha naznačuje pravý opak.

Na Hungaroringu, kde Hamilton během kariéry nasbíral rekordních osm vítězství, letos zažil fiasko. V kvalifikaci vypadl už v druhé části, zatímco jeho kolega Charles Leclerc překvapivě vybojoval pole position.

V nedělním závodě pak britský veterán nedokázal získat ani jednu pozici a do cíle dojel na 12. místě, tedy mimo body. Frustrace z dalšího promarněného víkendu vyústila v nezvykle sebekritický rozhovor.

"Je to pořád o mně. Jsem k ničemu, absolutně k ničemu. Tým nemá žádný problém - viděli jste, že auto je na pole. Asi budeme muset vyměnit jezdce," prohlásil zkroušeně do kamer Sky Sports F1.

Neúspěch to byl o to trpčí, že Ferrari mělo v Maďarsku slibně rozjetý závod alespoň s Leclercem. Monacký pilot po startu udržel vedení a v polovině závodu se zdálo, že by mohl poprvé v sezoně zvítězit.

Jenže pak tým z obav před porušením technických pravidel (nadměrné opotřebení podlahy vozu) zvýšil Leclercovi tlak v pneumatikách. Tím sice Ferrari předešlo případné diskvalifikaci, ale výrazně tím svůj monopost zpomalilo.

Monačan ztratil náskok a během pár kol klesl z prvního místa až na čtvrté. Svou frustraci dával znát do týmového rádia. Cítil, že kvůli chaotickému rozhodnutí přišel o možné vítězství. Pro Scuderii z toho byl další promarněný víkend.

Celá letošní sezona se tak pro Ferrari i Hamiltona nese ve znamení trápení. Maďarské pole position bylo vůbec první pro Ferrari v tomto roce. Většinou totiž dominují vozy McLaren a na rudé monoposty zbývají jen souboje za oranžovými králi dosavadního průběhu sezony.

Hamilton, který ještě loni s Mercedesem bojoval o pódia, si v nové štaci zatím v hlavních Grand Prix nepřipsal ani jedno místo na stupních vítězů.

Jeho nejlepším výsledkem je paradoxně vítězství ve sprintu v Číně, ale v hlavních závodech zatím tápe. V interním souboji u Scuderie navíc výrazně zaostává: v kvalifikacích prohrává s Leclercem poměrem 4:10 a v závodech 2:11.

Hon za velkým rekordem

Mladší kolega už posbíral pět pódiových umístění a v průběžném pořadí šampionátu Hamiltonovi uniká. Pro sedminásobného mistra světa, zvyklého léta na vítězné stroje, je to nová a jistě nelehko stravitelná situace.

40letý Brit však rozhodně nepatří k těm, kdo by házeli flintu do žita po pár špatných závodech. Kromě vlastního zklamání neskrýval ani odhodlání se zvednout. Fanouškům vzkázal, aby ho ještě neodepisovali, a jeho týmový šéf Frédéric Vasseur odmítá jakékoli unáhlené závěry.

"Je frustrovaný, ale není demotivovaný," prohlásil manažer Scuderie po dotěrných dotazech novinářů.

Vasseur připomněl, že Hamilton je přísný nejen k týmu, ale hlavně sám k sobě. Právě díky tomu se stal sedminásobným šampionem.

"Situace, kdy je váš kolega na pole position a vy skončíte už v druhé fázi kvalifikace je těžká pro každého pilota, ale tým za Hamiltonem stojí," dodal Vasseur.

Také Leclerc svého parťáka podržel. "Nemám pochyb, že jde jen o výjimku a ve druhé půlce sezony to bude mnohem lepší," uvedl na Hamiltonovu adresu po závodě v Budapešti.

I přes výsledkovou krizi zůstává Hamilton hladový po úspěchu. Stále ho žene vidina rekordního osmého titulu mistra světa, kterým by se osamostatnil před Michaelem Schumacherem.

Šampion se nikdy nevzdává

Jak trefně poznamenal šéf Mercedesu Toto Wolff, Hamilton má od kontroverzního finále sezony 2021 stále "nedodělanou práci".

Naráží tím na hořkou prohru v boji o titul, která Brita tehdy připravila o vysněný primát. Hamiltonova motivace tedy není pryč. Sám opakovaně zdůraznil, že závodění miluje a že ještě neskončil.

Ve 40 letech mu samozřejmě čas ubíhá, ale příklady typu Fernanda Alonsa dokazují, že věk nemusí být nepřekonatelnou překážkou. Rozhodně ne pro závodníka s vůlí, jakou má právě Hamilton.

Dalším důvodem, proč Hamilton nemá důvod odcházet, je blížící se zásadní změna pravidel. Už od příští sezony vstoupí v platnost nová technická regule, která zcela promění auta i motory. Pro Ferrari a další týmy to znamená velkou příležitost, jak dohnat současnou dominanci McLarenu.

"Lewis by nikam odcházet neměl. Příští rok přijdou úplně nové vozy a pohonné jednotky - to je přesně šance pro něj," prohlásil přesvědčeně Wolff pro Sky Sports.

Bývalý Hamiltonův šéf věří, že jeho někdejší hvězda má před sebou ještě velké cíle a neměla by končit dřív, než okusí novou éru formule 1. Pokud Ferrari dokáže postavit konkurenceschopný vůz, Hamilton podle Wolffa pořád má schopnosti dovést ho k vítězstvím.

Ve formuli 1 je možné všechno a u šampiona Hamiltonova kalibru to platí dvojnásob. Může se stát, že současný pád formy je začátkem pozvolného konce jedné výjimečné kariéry.

Stejně tak ale není vyloučeno, že jde jen o přechodnou krizi před velkým návratem na vrchol. Hlasy volající po jezdcově odchodu do důchodu zatím britský závodník neposlouchá. Místo toho se odhodlaně upíná k novým výzvám.

Hamilton ve své kariéře už mnohokrát dokázal nemožné a určitě ještě neřekl poslední slovo. Podceňovat sílu jeho vůle by se nemuselo vyplatit žádnému soupeři.