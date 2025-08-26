Cadillac vsadil na jistotu. Nový tým formule 1 angažoval Péreze a Bottase

Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na jedenáct, oznámil složení jezdecké dvojice na sociálních sítích. Cadillac jednoznačně vsadil na zkušenost.
Pětatřicetiletí Pérez a Bottas mají na kontě ve formuli 1 každý přes 200 startů a oba vědí, jaké to je zvítězit. Stali se rovněž vicemistry světa. Do soutěžního kokpitu se oba vrátí po roční pauze.
"Angažování dvou velmi zkušených jezdců je jasný ukazatel našich záměrů. Oni už všechno viděli a vědí, co je třeba k tomu být ve formuli 1 úspěšný," řekl stájový šéf Graeme Lowdon.
"Ale ještě důležitější je, že chápou, co to znamená být nápomocen při budování týmu. Jejich vůdčí kvality, zpětná vazba, získaný závodní instinkt a samozřejmě jejich rychlost mají nedocenitelnou hodnotu," pokračoval Lowdon.
Výkonný ředitel týmu Cadillac F1 Dan Towriss zároveň popřel, že by tým uvažoval na místo Lowdona o příchodu zkušeného Christiana Hornera, který v červenci nečekaně po 20 letech skončil u Red Bullu.
"S Christianem Hornerem jsme nikdy nejednali a nemáme to ani v plánu," řekl Towriss. "Graeme Lowdon má naši stoprocentní podporu, důvěru a přízeň," dodal.
Pérez byl do loňska pilotem Red Bullu. Během 14 sezon závodil také za Sauber, McLaren, Force India a Racing Point. Absolvoval 281 závodů a šest jich vyhrál. Předloni skončil v konečném hodnocení druhý za týmovým kolegou Maxem Verstappenem.
"Tohle bude vzrušující nová kapitola mého života. Od prvních rozhovorů vnímám v tomto projektu zaujetí a odhodlanost. Cadillac je v americkém motorsportu legendární jméno a je obrovská zodpovědnost uvést tuhle skvělou společnost do formule 1. Ale jsem si jistý, že tenhle úkol zvládnu," uvedl Pérez.
Bottas prožil nejlepší léta v Mercedesu, ve kterém slavil všech deset triumfů v kariéře a byl v letech 2019 a 2020 vicemistrem světa za Lewisem Hamiltonem.
Na kontě má za 13 let v královské automobilové třídě 246 závodů, prošel i týmy Williams, Alfa Romeo a naposledy Sauber, kde po minulé sezoně skončil.
"Od prvních kontaktů jsem vnímal něco mimořádného, ambiciózního, ale zároveň realistického. Není běžné, že člověk dostane příležitost být součástí něčeho, co se z gruntu nově buduje, a může pomáhat to formovat. Cadillac je ikonická značka a je pro mě mimořádná věc, že jsem součástí téhle historie, když vstupuje na světovou scénu formule 1," řekl Bottas.
Cadillac se v příští sezoně stane jedenáctým účastníkem šampionátu. Za jeho vstupem stojí automobilka General Motors.
Do jejího portfolia značka Cadillac patří, bude ale sloužit jen jako nositel jména. Až od roku 2029 bude mít General Motors v F1 i své motory, zatím je týmu bude dodávat automobilka Ferrari.