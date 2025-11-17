Moto

Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou

ČTK Sport ČTK, Sport
před 21 minutami
Do světa formulových závodů míří čtrnáctiletá Ella Häkkinenová, dcera dvojnásobného mistra světa F1 Mikky. Mistrovská stáj McLaren zařadila čtrnáctiletou dívku do svého rozvojového jezdeckého programu, oznámil tým na svém webu. Jejím úkolem bude testovat monoposty v rámci přípravy na vstup do formulového sportu v roce 2027.
F1, VC Miami F1 2023: Mika Häkkinen a manželka Markéta Remešová
F1, VC Miami F1 2023: Mika Häkkinen a manželka Markéta Remešová | Foto: Reuters

"Ella je extrémně talentovaná jezdkyně. Neříkám to jen jako otec, ale jako pozorovatel z pozice bývalého elitního pilota," řekl v říjnu listu Ilta-Sanomat Häkkinen.

Sedmapadesátiletý Fin v kariéře absolvoval 165 závodů v F1 a v letech 1998 a 1999 se v barvách McLarenu stal světovým šampionem. Vyhrál dohromady 20 Velkých cen, závodní dráhu ukončil v roce 2001. O dceři, kterou má s českou partnerkou, už dříve uvedl, že by se mohla stát ve formuli 1 první ženskou pilotkou od roku 1976.

Ella Häkkinenová dosud sbírala úspěchy v motokárovém sportu a bude nejmladší jezdkyní v programu. Patří do něj také devatenáctiletá Britka Ella Stevensová a také její krajanka a zároveň třetí Ella, Lloydová, jež už v této sezoně startuje v čistě ženské sérii F1 Academy. V ní se závodí s vozy kategorie formule 4 a McLaren do nové sezony zařadí do seriálu druhý vůz.

"Uvědomuji si, že je třeba ještě mnohé udělat, aby se zvýšil podíl žen v motoristickém sportu, ale jsem pyšný na pokrok, jaký jsme v tomto směru udělali," řekl šéf McLarenu Zak Brown.

 
