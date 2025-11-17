Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou

"Ella je extrémně talentovaná jezdkyně. Neříkám to jen jako otec, ale jako pozorovatel z pozice bývalého elitního pilota," řekl v říjnu listu Ilta-Sanomat Häkkinen.
Sedmapadesátiletý Fin v kariéře absolvoval 165 závodů v F1 a v letech 1998 a 1999 se v barvách McLarenu stal světovým šampionem. Vyhrál dohromady 20 Velkých cen, závodní dráhu ukončil v roce 2001. O dceři, kterou má s českou partnerkou, už dříve uvedl, že by se mohla stát ve formuli 1 první ženskou pilotkou od roku 1976.
Ella Häkkinenová dosud sbírala úspěchy v motokárovém sportu a bude nejmladší jezdkyní v programu. Patří do něj také devatenáctiletá Britka Ella Stevensová a také její krajanka a zároveň třetí Ella, Lloydová, jež už v této sezoně startuje v čistě ženské sérii F1 Academy. V ní se závodí s vozy kategorie formule 4 a McLaren do nové sezony zařadí do seriálu druhý vůz.
"Uvědomuji si, že je třeba ještě mnohé udělat, aby se zvýšil podíl žen v motoristickém sportu, ale jsem pyšný na pokrok, jaký jsme v tomto směru udělali," řekl šéf McLarenu Zak Brown.