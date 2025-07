Syn světového šampiona vládl v Estonsku. Vítěz se v cíli rozplakal

Švéd Oliver Solberg si v Estonsku dojel pro své první vítězství v soutěži mistrovství světa v rallye.

Švéd Solberg se do elitní kategorie světového šampionátu vrátil po třech letech.

Třiadvacetiletý syn mistra světa z roku 2003 Pettera Solberga dostal šanci v osmém podniku sezony - a to rovnou v barvách tovární Toyoty. Japonská značka vyhrála 100. podnik šampionátu.

Důvěru splatil dokonale. "Po tolika letech snažení, nadějí, pokusů a čekání to vyšlo," rozplakal se v cíli šťastný vítěz.

Solberg se stal třetím nejmladším vítězem v historii seriálu po Kalle Rovanperovi a Jari-Matti Latvalovi.

Pozdější vítěz měl na seznámení se s vozem Toyota GR Yaris Rally1 k dispozici jen dva testovací dny ve Finsku. Přesto mu to nijak neublížilo.

Čtvrteční superspeciálku odjel jako sedmý nejrychlejší, ale hned v pátek šokoval stálice kategorie Rally1. Už ve druhé erzetě si připsal své premiérové vítězství na rychlostní zkoušce ve WRC a posunul se do čela soutěže - a tam zůstal až do cíle.

Toto vítězství přišlo 20 let poté, co jeho otec, mistr světa z roku 2003 Petter Solberg, zaznamenal své poslední vítězství ve WRC na Wales Rally GB. To bylo pod norskou vlajkou.

Oliver Solberg se také stal prvním švédským vítězem ve MS od roku 1997, kdy zvítězil Kenneth Ericsson na Novém Zélandu, zatímco jeho navigátor Elliott Edmondson je 16. britským spolujezdcem, který zvítězil na nejvyšší úrovni rallye.

Druhý v Estonsku dojel domácí Ott Tänak v Hyundai, na vítěze ztratil 25 sekund a o bod se ujal vedení v MS. Třetí skončil Estoncův týmový kolega a úřadující mistr světa Thierry Neuville.

Estonská rallye, podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích: 1. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) 2:36:35,1, 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20) -25,2, 3. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -48,3, 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -55,6, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -1:33,0, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:43,4.

Průběžné pořadí MS (po 8 ze 14 závodů): 1. Tänak 162, 2. Evans 161, 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 141, 4. Rovanperä 138, 5. Neuville 114, 6. Fourmaux 71.

Pořadí značek: 1. Toyota 399, 2. Hyundai 347, 3. M-Sport Ford 111.