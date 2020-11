DTM končí jednu kapitolu. "Formuli 1 se střechou" vystřídá boj o přežití

Šampionát DTM byl ještě před pár lety výtahem do světa F1. Automobilky ho ale začaly opouštět pod tlakem snižování výdajů i hledání nových technologií postupně a teď musí zcela změnit své DNA.

Nedělní drama na Hockenheimu udělalo definitivní tečku za érou DTM jako šampionátu cestovních vozů. Německý pilot René Rast svým třetím titulem symbolicky ukončil jednu etapu, vedení seriálu teď musí v konkurenci jiných sérií bojovat o holé přežití.

Seriál, který navazoval na slavnou tradici sahající do 70. let, se dostal do slepé uličky a v současné podobě mu hrozil zánik. Přitom ještě před pár lety byly vozy nazývané "formule 1 se střechou" chloubou německého motorsportu a bránou do světa Velkých cen F1.

Ostatně vůz DTM držel ještě do letošního srpna rekord mosteckého autodromu. V roce 2009 ho zajel v rámci českého okruhového mistrovství německý jezdec Stefan Mücke, bylo to v Mercedesu ve službách Antonína Charouze.

Dlouho se v DTM utkávali piloti tří prestižních domácích značek: Audi, BMW a Mercedes. Loni se přidal Aston Martin, ale vozy na netovární bázi nedokázaly soupeřům konkurovat a letos ze startovní listiny vypadly. Ještě horší ale byla ztráta Mercedesu, který pojal sezonu 2018 jako rozlučkovou.

Ekonomická krize a cílení německé vlády na elektromobily si vyžádaly další "oběť". Z DTM se pro následující ročník odhlásilo i Audi. Z prestižního seriálu by se byl rázem stal pořádně drahý značkový pohár BMW.

Hledání nové identity

Gerhard Berger, současný šéf promotérské společnosti ITR, tak měl před sebou těžký úkol: jak zachránit DTM a přitom mu udržet aspoň něco z jeho glorioly.

S těžkým srdcem opustil stávající model společných pravidel pro DTM a třídu GT500 japonského seriál Super GT, od něhož si Němci původně slibovali příchod značek Honda, Lexus a Nissan. Volba nakonec padla na nejpopulárnější třídu sportovních vozů - GT3.

Byl to logický krok, protože na rozdíl od DTM jde o vozy levnější a je k mání výběr aut od přibližně patnácti značek. Navíc díky systému dodatečných zátěží jsou závody GT3 velmi vyrovnané a vyhrát může prakticky každá posádka.

Berger se snažil aspoň o určitou výjimečnost. Žádal tedy po výrobcích o jakousi třídu GT Pro. Mělo dojít ke zvýšení výkonu vozů pro DTM na 600 koní a úpravy spojky na pevný start místo tradičního "gétéčkového" letmého.

Německý souboj

Ale tady bývalý pilot F1 narazil na zeď mlčení a nezájmu, takže minulý pátek byl nucen oznámit, že DTM přijímá standardní regule GT3.

"Motoristický sport a celý sektor mobility jsou v přechodné fázi. Proto nyní začínáme s progresivní diverzifikací portfolia naší série s výhledem do budoucnosti. V ní kombinujeme nejvyšší nároky a inovativní trendy. Zachováme DNA legendárního DTM s fascinujícími souboji kolo na kolo," uvedl Berger.

Z původních regulí zůstane alespoň systém dvou závodů na 55 minut během jednoho víkendu a v autě bude po celý závod jeden pilot.

To je jediný zásadní rozdíl proti ostatním šampionátům GT3. V Německu má tuto kategorii "propachtovanou" už dlouhé roky seriál ADAC GT3 Masters, který byl v předchozích dvou letech také hostem mosteckého autodromu.

Proti konkurenci hodlá DTM bojovat širší nabídkou doprovodných podniků. Vedle hlavní série bude pokračovat letošní novinka, DTM Trophy pro auta specifikace GT4. Vedle toho diváci (pokud to covidová opatření dovolí) uvidí také atraktivní klání historických vozů DTM Classic a od roku 2023 i elektrickou sérii DTM Electric.