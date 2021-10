Jako v F1. Mercedes v DTM použil týmovou režii, pomohla k zisku titulu

Seriál DTM sice letos přešel k závodům sportovních vozů třídy GT3, některé manýry z éry "formule 1" se střechou ale zůstaly. Například rozkazy, kdo má komu uhnout v cestě za triumfem.

Loni se v drahých speciálech označených Class 1 proháněli v prestižním německém seriálu cestovních vozů DTM jen jezdci dvou značek. Šampionát byl před krachem a jeho boss, bývalý úspěšný jezdec formule 1 Gerhard Berger, hledal cestu ze začarovaného kruhu.

Našel ji v pokoře. DTM se vzdalo ambiciózního plánu společné kategorie s Japonci ze Super GT a přešlo na výrazně levější vozy specifikace GT3. Tedy auta, která s výjimkou Le Mans dominují světu vytrvalostních závodů a sportovních vozů vůbec.

Byl to dobrý krok, protože na startovním roštu se v této sezoně objevily vozy hned sedmi značek. DTM si muselo najít své místo na slunci v konkurenci zavedených německých šampionátů stejné kategorie ADAC GT Masters (sprinty) a Nürburgring Langstrecken Serie (vytrvalostní). O celoevropské GT World Challenge Europe nemluvě.

Tady Deutsche Tourenwagen Masters svůj úkol splnilo na jedničku. Klání pod tradiční značkou přilákala renomované týmy a také kvalitní piloty a o titulu rozhodly poslední okruhy závěrečného závodu.

Drama na dohled od Zeppelinfeldu

Ovšem závěr sezony na Norisringu připomněl, že ne všechny manýry někdejší "formule 1 bez střech" byly s příchodem na novou platformu zapomenuty.

Na krátký, leč náročný okruh vytyčený v Norimberku, hned vedle někdejšího nacistického shromaždiště Zeppelinfeld, v neděli vyrazili s nadějí na titulu stále ještě tři piloti.

Teprve 19letý chráněnec Red Bullu Liam Lawson měl po vítězné kvalifikaci za tři body luxusní náskok 19 bodů na svého soka Kelvina van der Lindeho v Audi. Jako poslední s šancí na titul zbyl o další tři body zpět Maximilian Götz s Mercedesem.

Jeho ztráta 22 bodů se při zisku posledních 25 bodů za triumf na Norisringu zdála astronomická. Jenže už první kolo ukázalo, že šance německého jezdce nejsou vůbec marné.

Podobně jako v sobotní jízdě došlo v úvodní vlásence ke kontaktu obou lídrů seriálu, který Lawson odskákal rozbitým zavěšením svého Ferrari.

Jenže ani Van der Linde nebyl zrovna na koni. Za to, že si při nájezdu do zatáčky zkrátil trať, dostal pětivteřinový trest. Proto se Jihoafričan snažil z taktických důvodů co nejvíc oddalovat cestu do boxů na povinnou zastávku.

Rušný provoz v éteru

Po ní se sice vrátil na trať na třetím místě bohatě zajišťujícím titul, jenže ani jezdci týmu ABT nebylo přáno. Po kontaktu s jedním ze soupeřů přišel defekt a propad až někam do suterénu průběžného pořadí k Lawsonovi.

Götz se rázem ocitl na třetím místě, tedy pouhých deset bodů od titulu. V té chvíli se u Mercedesu rozvzpomněli na to, jak to dělají jejich kolegové ve formuli 1. Začala horečnatá komunikace do rádia jezdců Mercedesu na předních pozicích.

Nejdříve německému jezdci uhnul z cesty na druhém místě jedoucí Philip Ellis v barvách Mercedes-AMG Teamu Winward. Netrvalo to ani další tři kol a Götzovi uctivě přepustil vedení Rakušan Lucas Auer ze stejné stáje jako Ellis.

Poslední čtyři okruhy si obrýlený jezdec z Uffenheimu užíval pocity šampiona. Po protnutí cílové čáry mohly vypuknout mohutné oslavy. "Dal jsem tomu všechno. Celý závod jsem na to šlapal. Chtěl jsem využít svoji šanci, ať už byla sebemenší. A na konci jsme skutečně uspěli," radoval se Götzovi.

"Ti samí idioti dělají ty samé chyby."

I přes nelibost mnohých fanoušků zástupci Mercedesu týmovou režii obhajovali. "Na startu máme sedm aut. Všichni jezdci vědí, že něco dostanou a něco dávají. To jsou výhody našeho systému," vysvětlil šéf zákaznického programu Mercedes-AMG Thomas Jäger.

Horký favorit na titul Lawson nebyl naštvaný ani tak na Mercedes, jako na svého rivala Van der Lindeho a jeho nevybíravý závodní styl.

"Každý víkend jsem tomu dal absolutní maximum a opravdu jsme se chtěl týmu odvděčit titulem. Jenže občas si nemůžete pomoct, když ti samí idioti dělají ty samé chyby," připomněl 19letý Novozélanďan, že se do něj pilot z jihu Afriky navezl v první zatáčce obou závodů na Norisringu.

"Vždycky jsem říkal, že brzdit tady do první zatáčky je hodně těžké. Upřímně, byl jsme překvapen tím, co se stalo. Brzdy nefungovaly podle mých představ. Tak jsem pak musel udělat úhybný manévr, určitě jsem do něj nechtěl najet," bránil se Van der Linde.