Moto

Drsné následky. Po Dettwilerovi postihla srdeční zástava i druhého účastníka nehody

ČTK ČTK
před 5 hodinami
Srdeční zástava postihla po pádu v nedávné Velké ceně Malajsie kromě švýcarského jezdce Noaha Dettwilera i druhého účastníka nehody Španěla Josého Antonia Ruedu. Po téměř dvou týdnech o tom informoval tým Red Bull KTM Ajo, za který už jistý mistr světa třídy Moto3 závodí. Původní zprávy hovořily o zlomenině ruky, poraněné plíci a pohmožděninách.
VC České republiky 2025, Moto3: José Antonio Rueda (KTM)
VC České republiky 2025, Moto3: José Antonio Rueda (KTM) | Foto: Reuters

Rueda tento týden podstoupil v Barceloně operaci pravé ruky, při níž mu lékaři zpevnili destičkami palec, záprstní a vřetenní kost, které si zlomil. Další vyšetření odhalilo ještě menší zlomeninu lopatky, s kterou dvacetiletý jezdec na operaci nemusí.

Rueda v Sepangu v zaváděcím kole ve velké rychlosti narazil do Dettwilera, který utrpěl zranění sleziny a plic a podstoupil několik operací. Švýcara opakovaně postihla srdeční zástava a záchranáři ho museli oživovat. Přímo na trati ošetřovali také Ruedu.

 
