Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

před 2 hodinami
Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu ovládl Velkou cenu USA vozů formule 1 a získal třetí vítězství z posledních čtyř závodů.
Úřadující mistr světa porazil na trati v Austinu o necelých osm vteřin Landa Norrise z McLarenu, který snížil ztrátu na lídra šampionátu a týmového kolegu Oscara Piastriho na 14 bodů. Třetí byl dnes Charles Leclerc z Ferrari.

V Austinu vyhrál Verstappen počtvrté a ztrácí v pořadí MS na druhého Norrise 26 bodů. Od Piastriho, který dnes dojel pátý, ho dělí 40 bodů.

Obhájce titulu vykročil za vítězstvím díky povedenému úvodu, kdy využil startu z pole position.

Na druhou příčku se posunul Leclerc, který předjel Norrise. Verstappen si před nimi brzy vypracoval několikavteřinový náskok.

V 7. kole narazil Carlos Sainz do Andrey Antonelliho a vedení podniku zavedlo režim virtuálního safety caru. Sainz ze závodu odstoupil.

Po návratu do závodního režimu se Norris snažil dlouho dostat před Leclerca. Kvůli postupnému porušení traťových limitů ale viděl později černobílou vlajku. Norris nakonec překonal Leclerca ve 21. kole.

Monacký jezdec Ferrari se před Norrise vrátil později po zastávkách v boxech. Rodák z Bristolu, který závod dojížděl na nejměkčí směsi pneumatik, se však znovu na Leclerca dotáhl a pět kol před koncem ho opět předjel. První tři piloti tak dojeli do cíle ve stejném pořadí, jako do něj odstartovali.

Osmadvacetiletý Verstappen navázal na triumf ze sobotního sprintu. Vybojoval páté vítězství v sezoně a 68. v kariéře.

Popáté za sebou obsadil místo na stupních vítězů a dál živí naději na zisk pátého titulu v řadě. Lídr Piastri naopak dojel mimo top trojku potřetí za sebou.

Body ztratili piloti McLarenu také v sobotním sprintu, kdy po kolizi zkrácený závod nedokončili.

Do konce sezony zbývá pět závodů, další se pojede příští týden v Mexiku.

Velká cena USA, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Austinu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:00,161, 2. Norris (Brit./McLaren) -7,959, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,373, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -28,536, 5. Piastri (Austr./McLaren) -29,678, 6. Russell (Brit./Mercedes) -33,456.

Průběžné pořadí MS (po 19 z 24 závodů): 1. Piastri 346, 2. Norris 332, 3. Verstappen 306, 4. Russell 252, 5. Leclerc 192, 6. Hamilton 142.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 678, 2. Mercedes 341, 3. Ferrari 334, 4. Red Bull 331, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.

 
