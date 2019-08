Drsná dohra kolize českých parťáků Brně: Salač volal Kornfeilovi, sprostě mu nadával

před 29 minutami

Bývali jak parťáky ve stejném týmu, tak i blízkými kamarády. To teď už zřejmě neplatí. Jakub Kornfeil a Filip Salač se rozhádali po vzájemné kolizi z nedělního závodu motocyklové GP v Brně.

Co se stalo? Salač spadl hned v první zatáčce a Kornfeil ho musel objíždět přes únikovou zónu. Zatímco sedmnáctiletý nováček v MS nakonec závod nedokončil, Kornfeil se z chvostu startovního pole dokázal probojovat na konečnou devátou pozici.

I když použili velmi podobná slova, oba jezdci se v hodnocení incidentu značně rozcházejí.

"Není nic horšího, když se takhle trefí dva jezdci stejného týmu. Filip asi chtěl vyhrát závod na prvních tři sta metrech a to nejde. Při té smůle jsem měl štěstí, že se motorka točila ven z trati a já mohl pokračovat," zlobil se po závodě starší z dvojice pilotů týmu Redox PrüstelGP za svůj propad do třetí desítky.

Jenže tím celý incident neskončil. Jen pár hodin po závodě měl sedmnáctiletý Salač zavolat Kornfeilovi a vulgárně mu nadávat. "Do telefonu se ozvalo: ´Zm*de, co o mně prohlašuješ v médiích?‘ Velmi mě to zaskočilo. Příště si to nahraju, protože takhle se mnou nikdo mluvit nebude," řekl Kornfeil deníku Blesk.

"Jestli mě míní takto titulovat a hrát válku, klidně může. Není problém. Od té doby jsme se spolu nebavili. Přitom Filip ví, že ho mám rád a nikdy bych neřekl na jeho osobu nic špatného. Ale po tom telefonátu jsou vztahy nabourané," dodal.

S několikadenním odstupem se Salač snažil svou reakci mírnit. "Pád nastal poměrně daleko od něj, podle záběrů ani nemusel uhýbat a zatáčku mohl projet normálně. Pokud jsem ho ale nějak omezil, tak se mu omlouvám," tvrdí Salač. "Závody přináší i velmi vypjaté momenty, to k tomu patří. Na druhou stranu platí, že jsme profesionálové a musíme mít k sobě respekt. Já to vnímám tak, že to, co se stalo, je za námi, je to pryč a nemá cenu se v tom dál vrtat." prohlásil prostřednictvím tiskové zprávy.

Za pád v první zatáčce podle svých slov nemohl. "Po shlédnutí záznamu a s klidnou hlavou přitom musí všichni uznat, že za pád jsem já nemohl. Moje chyba by to byla pouze v případě, pokud bych druhého jezdce viděl, byl na vnějšku a snažil se ho zavřít. Pokud na výjezdu ze zatáčky přidáváte plyn a najednou dostanete ránu zprava a až ze záběrů vidíte, kdo vás shodil, tak to není vaše vina," dodal Salač.