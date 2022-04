Nadšený Vršecký lezl z auta oknem. V Mostě si chce odfajfkovat šampiona F1

Davida Vršeckého čeká letos návrat na závodní okruhy. Dvojnásobný evropský šampion ale neusedne do tahače Buggyra, nýbrž v barvách téhož týmu nastoupí v Mostě v závodě evropské série NASCAR.

Když se okýnkem vysoukal z kabiny, speciály EuroNASCAR totiž nemají dveře, a sundal helmu, svítily Vršeckému oči jako dítěti pod vánočním stromečkem. A skutečně si svezení v lehkém a dynamickém voze po mosteckém autodromu nadmíru užíval.

"Dobrý to je, kluci," prohlásil 46letý jezdec - a nyní hlavně šéfkonstruktér Buggyry - s odzbrojující upřímností při čtvrtečním neformálním setkání s novináři během prvních testů s novým autem.

"Teď zjišťujeme, jaké nastavení by se nám líbilo," nezapřel v sobě technickou duši. "Tak třeba by stálo za to změnit kontrolky. Půl palubky svítí červeně, a jestli se během závodu rozsvítí další důležitá, tak ji neuvidíte. Podle mě by červeně měly svítit jen ty signalizující nějaký problém."

Americký závodní speciál upravený pro evropské podmínky Vršeckého jednoznačně uchvátil. "Je to prostě stará škola, něco mezi motokárou a truckem. Žádný ABS, ESP, posilovač. Na autě jsou široké gumy, má čtyřkvalt a motor? Ten má sakra zvuk. Lezete do auta oknem, nemá žádné dveře ani světla. Prostě je to totálně očesané auto," rozplýval se dál.

Ve znamení staré školy není jen závodní automobil, ale často i lidé pohybující se v šampionátu. Když se byl Vršecký loni spolu se šéfem Buggyry Martinem Kolocem podívat na závod EuroNASCAR v chorvatském Grobniku, připadal si jak na cestě časem do F1 v 70. letech.

"Panuje tam výborná atmosféra. Byl tam jeden tuším Ital a ten byl jak vystřižený z doby, kdy ve formuli 1 vládli garážisté. Měl kostkovanou čepici, panděro a před sebou troje stopky. Říkali jsme si: To je boží. To jsou ta léta, kdy to na závodních okruzích žilo," vzpomínal zkušený jezdec na nevšední zážitek z boxů.

Vršecký se v seriálu, do něhož Buggyra vstupuje jako nováček a prioritně v něm budou nastupovat sestry Aliyyah a Yasmeen Kolocovy, určitě objeví poslední prázdninový víkend. To závody EuroNASCAR zavítají do Mostu spolu s ME tahačů na okruzích.

"Most beru jako domovský okruh. Dělal jsem si tu závodní licenci a všechno nové testujeme právě tady. Na domácí závody se vždycky těším. A kdyby se zadařilo a mohl jsem si odfajfkovat, že jsem porazil Jacquese Villeneuva (mistr světa F1 1997, pozn. red.), to by byl dobrý výsledek," zasnil se rodák z Roudnice nad Labem.