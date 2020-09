Výsledek není úplně vše, ale k fair play chování musíš dospět, říká oceněný Prokop

Pomoc soupeři v předposlední etapě Rallye Dakar 2019 připravila automobilového jezdce Martina Prokopa o možnost vylepšit své nejlepší umístění na slavném závodě. Ani s odstupem více než roku a půl ale svého činu nelituje a udělal by jej bez váhání opět. Dnes jej za příkladné chování ocenil Český olympijský výbor a udělil mu jednu z hlavních cen Českého klubu fair play.

"Samozřejmě, že i dnes si na to vzpomenu. Byl to velký moment, blížil se konec závodu a už se začaly rozdávat výsledky. Na Dakaru nad tím prvních deset dní nemá cenu přemýšlet. Blížil se konec a výsledky už začaly být trošku jasné," poznamenal Prokop.

"Věděli jsme, že pomáháme soupeři, který je o místo před námi, ale za mě je to neměnné. Myslím si, že to byl správný automatický počin, který vyvolal i spoustu negativních emocí, ale bylo to přirozené rozhodnutí," řekl český jezdec.

Sedmatřicetiletý závodník se v závěru rallye rozhodl pomoct Francouzi Cyrilu Despresovi, pětinásobnému vítězi legendární soutěže, jehož buggyna skončila v dunách na boku. Přestože se tím Prokop připravil o možný posun na páté místo, nelituje toho.

"Myslím si, že k takovému chování musíš dospět. Závodím dvacet let, viděl jsem spoustu věcí, úspěchů, neúspěchů, různých příběhů a už se umím nad některé věci povznést. Tohle je věc, ke které část sportovců dospěje a je jedno, ve které disciplíně. Že ví, že výsledek není vždy úplně vše a je tam spousta dalších aspektů, které by měl sportovec ovládat. Udělal bych to určitě stejně," podotkl.

Zkušený rallyeový jezdec soupeři pomohl i přesto, že to mezi elitou v dálkových soutěžích není běžné. V minulosti několikrát uvedl, že závodníci v top 20 si vzájemně nepomáhají. Sám to zažil.

"Pořád si myslím, že v momentě, kdy kluci pojedou o výsledek, tak nezastaví. V momentě, kdy to bude nejlepší jezdec a bude mít ztracený výsledek, tak věřím, že ano. Je to ale hodně individuální a záleží to na vyzrálosti jezdců. Ani věk nemusí být znakem vyzrálosti. Někteří mají ega postavená tak, že nekoukají doleva doprava. Je mi ale jedno, jak to dělají ostatní, já se chovám, jak se chovám," řekl.

Ocenění od ČOV jej potěšilo, nespojuje jej ale výhradně s motorsportem. "Je to o sportu jako takovém. O tom, jak to sportovec cítí. Jak se chovají mezi sebou. Velmi si vážím, že akci (Rallye Dakar) sledují i tak prestižní organizace, jako je ČOV, a potěšilo mě to. Je vidět, že i takové malé gesto dokáže někoho oslovit a zaujmout," uvedl Prokop.

V současnosti se již chystá na další ročník Dakaru. Minulý týden se představil na závodech Světového poháru v cross country v Polsku, kde dojel osmý. O lepší výsledek jej připravily problémy s poškozeným motorem.

"Je to zvláštní sezona pro všechny. Konečně jsme měli po pauze od minulého Dakaru závod a zase jsme mohli zažít adrenalin a závodní duch, který při testování není. Úplně se to nepovedlo, utopili jsme motor a celkový výsledek nebyl dobrý. Dílčí byl ale fajn, rychlost tam byla," řekl Prokop.

Radost mu udělal fakt, že dlouhá pauza se na něm neprojevila. "Více se těším, mám elán a odpočinul jsem si. Spíš mi pauza prospěla a užil jsem si ji," uvedl.

V příštích měsících se představí v závodu rallyeového mistrovství světa na Sardinii, kvůli čemuž ale přijde o start na cross country v Andalusii.

"Teď čekáme, zda se potvrdí, nebo zruší závod v Abú Zabí koncem listopadu. Kdyby se jelo, bylo to fajn. V opačném případě budeme mít trošku problém, protože potřebujeme najet spoustu kilometrů s novými komponenty na autě a úplně nemáme moc možností kde. U nás začne brzy být škaredě a na blátě nemá smysl jezdit," dodal Prokop.