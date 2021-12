Upadl při běhání v lese a chytil covid. Dakar v barvách Buggyry nepojede

Poraněné zápěstí a nemoc covid-19 připravily francouzského závodníka Téa Calveta o start na Rallye Dakar v barvách českého týmu Buggyra ZM Racing. Dvacetiletý Calvet, který se jinak věnuje okruhovým závodům tahačů, měl startovat s kamionem Tatra.

"Před Vánocemi upadl při běhání v lese a vážně si poranil zápěstí. Vzhledem k charakteru zranění ruky padl návrh na speciální ortézu. Téo by do toho samozřejmě šel, nicméně aby toho nebylo málo, nakonec se stejně nakazil covidem a leží v horečkách. Je mi Téa líto, ale tak to někdy chodí," uvedl šéf týmu Martin Koloc v tiskové zprávě.

O Calvetově startu informovali představitelé Buggyry v závěru listopadu po úspěšném testování francouzského jezdce. Na pozici týmové dvojky měl doplnit Chilana Ignacia Casaleho.

Buggyra na Dakaru nasadí tři posádky, Casaleho tatru doplní Josef Macháček a Sálih Saíf ze Saúdské Arábie, kteří se představí v kategorii buggyn.

Rallye Dakar odstartuje prologem 1. ledna.