Do Dakaru nemůže. "Captain Solo" Tomeček proto nabral posádku a míří na Dakar

Zkušený závodník Tomáš Tomeček se vrací po patnácté do závodního pole Rallye Dakar. A jak jinak, než za volantem své milované "stoprocentní Tatry".

Na soutěži, která má něco společného se jménem Dakar, bude padesátiletý jezdec už po pětadvacáté. Předchozích deset let ale bojoval v závodním poli Africa Eco Race (AER), která se jezdí ve stopách původní soutěže a má cíl v hlavním městě Senegalu.

Jenže lednová AER se - poprvé od roku 2008 - z důvodů komplikací způsobených pandemií koronaviru neuskuteční. Pro Tomečka, který vedle svého závodění zajišťuje pro pořadatele i několik asistenčních kamionů, tak vyvstala otázka: Co teď?

Vyřešil ji návratem do soutěže pod patronací ASO. Jezdce z Příboru tak poprvé čeká Rallye Dakar na Blízkém Východě. Tomeček totiž přijal nabídku německého týmu South Racing, jehož buginám bude na Dakaru dělat rychlou asistenci.

Nebude to však jen tak nějaký servisní kamion. Tatra 815 Dakar 2T0R45 je čistokrevný "závoďák", s nímž český jezdec bojoval v Africe. Do saúdskoarabských etap se vydá se závodním startovním číslem 538 a po třech letech také s navigátorem. Do kabiny se vrací osvědčený Ladislav Lála, posádku doplní německý mechanik Philip Rettig.

Jejich úkolem je být v závodě k ruce posádkám, které pojedou s vozy pod hlavičkou South Racingu. Tomeček si je proto vědom, že nebude bojovat o čelní pozice výsledkové listiny.

"Divná doba, připravovali jsme se do Afriky do Dakaru, a jedeme do Saúdské Arábie na Dakar. Sice mimo klasifikaci a na konci závodu, ale mám radost, že se po roční pauze projedeme s Tatrou pouští, a dokonce budeme kolegům závodníkům pomáhat při obtížích. S Láďou Lálou se těšíme na nové zkušenosti a zážitky," uvedl Tomeček.

Výhodou jeho "stoprocentní Tatry", která má na rozdíl od modernějšího Phoenixu v barvách Buggyry původní kopřivnický motor, je fakt, že to je klasický nákladní vůz s korbou přestavěný na závodní auto dle homologací FIA. Není tedy problém na korbu naložit nářadí a náhradní díly, což by u současných speciálů nepřicházelo v úvahu.

Tomeček si za své výkony v dálkových soutěžích vysloužil přezdívky "Desert Master" a "Captain Solo". Původní Rallye Paříž - Dakar v roce 1995 vyhrál jako navigátor Karla Lopraise, rok na to byli spolu druzí. Jako pilot byl třetí v roce 1999 a druhý o čtyři roky později.

V letech 2009 a 2010 se zúčastnil jihoamerického Dakaru, ale v obou případech havaroval. Poté se vrátil do Afriky, kde se v rámci Africa Eco Race pyšní vyrovnanou bilancí tří prvních, druhých i třetích míst.