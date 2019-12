Ouředníček pojede Rallye Dakar se svým týmem. Cílem pilota Fordu je první desítka

Automobilový jezdec Tomáš Ouředníček se na Rallye Dakar po třech letech letech vydá v barvách vlastního týmu. Po spolupráci se South Racingem a lednovém startu v týmu Martina Prokopa se v Saúdské Arábii objeví pod hlavičkou Ultimate Dakar Racing.

"Mohli jsme pokračovat se South Racingem, ale tým se v poslední době začal více starat o kategorii SSV, malé buginy, a my jsme měli pocit, že auta pro ně už nejsou stěžejní. Proto jsme se vrátili ke svému týmu a už to tak asi navždy zůstane," řekl Ouředníček na pondělní tiskové konferenci v Praze.

Návrat do vlastních barev pro něj znamenal i nemalé problémy. Mechanici vůz připravovali ještě v noci na pondělí a práci budou mít i v lednu před startem rallye.

"Brzdové kotouče dostaneme až v polovině prosince, kdy už bude auto na cestě. Budeme je do auta montovat až na místě," uvedl Ouředníček, jehož bude opět navigovat David Křípal. Technické přejímky ve Francii jsou totiž již tento týden.

Až přímo v Saúdské Arábii, kde se Dakar v lednu pojede poprvé, ho čeká první testování nově postaveného vozu. "To jsem bohužel manažersky nevyladil. Pod tlakem rodiny odlétáme až 1. ledna a moc času tam nebude. Bohužel s tím nic neuděláme. Opakuje se nám rok 2017, kdy nebylo auto po výměně motoru otestované a pak se nám to strašně vymstilo. Každou etapu jsme řešili nějaký technický problém. Snad to tentokrát dopadne lépe."

Padesátiletý jezdec startoval na minulém Dakaru s vozem Martina Prokopa. Svůj speciál měl totiž poničený po velké nehodě v Maroku. "Trošku jsme jednali o tom, že bych u něj pokračoval, ale věděl jsem, že máme naše auto a taky jsem věděl, že Martin Kolomý už nebude v Buggyře, tak jsem se za něj i trošku přimlouval, aby jel tam. Jsme kamarádi," řekl Ouředníček.

I přes všechny možné problémy s nevyzkoušenou technikou myslí vysoko. "Mám sen, abychom se podívali zase do top 10. To je meta, po které bych možná uvažoval i o konci aktivní kariéry," řekl Ouředníček, jehož dosavadním maximem je letošní 17. místo. V roce 2009 byl navigátorem Miroslava Zapletala a dojeli sedmí.